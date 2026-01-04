حزب الوعي يحذر من الانجرار وراء الترندات.. ويؤكد: الصحافة الحقيقية تركز على القضايا الجوهرية

قال محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، إن قرار المؤسسات الصحفية بعدم متابعة أو تغطية أي نشاط أو فعالية تخص مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك، يمثل خطوة مهمة يجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الصحافة الحقيقية دورها الأكبر هو التركيز على القضايا الجوهرية والمحتوى الهادف، وليس الانشغال بالترندات الضجيجية التي لا تخدم المجتمع.

وأضاف الغمراوي أن المبادرة جاءت في وقت تحتاج فيه وسائل الإعلام إلى مراجعة دورها المهني، مشيرًا إلى أن بعض ما يُنشر على مواقع التواصل أصبح يشكل ظواهر سطحية بعيدة عن قيم وتقاليد المجتمع، ويشتت انتباه المواطنين عن القضايا التنموية والمشكلات الحقيقية التي تؤثر على حياتهم اليومية، وأن الالتزام بهذا القرار يجب أن يكون شاملاً، بحيث يشمل كل المؤسسات الإعلامية والصحفية، سواء الورقية أو الإلكترونية أو المرئية، لضمان تأثيره بشكل ملموس.

إعادة التوازن للمحتوى الرقمي

وأكد نائب رئيس حزب الوعي أن المبادرة لا تعني تهميش الشباب أو منعهم من التعبير، بل تهدف إلى إعادة التوازن للمحتوى الرقمي، وإلقاء الضوء على النماذج المضيئة من الشباب والمواهب التي تسعى لتقديم محتوى هادف ومفيد، ويساهم في تطوير المجتمع ودعم الدولة، وأن دور الجمهور في إنجاح هذه المبادرة لا يقل أهمية عن دور المؤسسات الإعلامية، مشددًا على ضرورة تبني مبدأ المقاطعة من قبل القراء والمشاهدين وعدم التفاعل مع الحسابات التي تقدم محتوى غير مسؤول أو هابط.

وأشار الغمراوي، إلى أن الإعلام الحيادي والمسؤول قادر على أن يكون قوة إيجابية، وأن تعميم هذه المبادرة سيعيد للصحافة ثقتها كمؤسسة تعبر عن هموم المواطنين، وتدافع عن قيم العدالة والتقدم والحرية والديمقراطية، مشددا على أن التركيز على الأخبار الهادفة والقضايا التنموية هو السبيل الوحيد لإعادة ترتيب الأولويات الإعلامية، ومنع الفضاء الرقمي من الانجراف وراء الضجيج والترندات المؤقتة.

وأشار الغمراوي، إلى إن الالتزام بالمبادرة يجب أن يكون مسؤولية مشتركة بين الإعلام والجمهور، مؤكدًا أن الوقت مناسب لإعادة تعريف رسالة الإعلام وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمهنية الصحفية، بما يضمن بيئة إعلامية صحية وداعمة لكل مجتهد ومبدع يسعى لإثراء المحتوى الرقمي بما يفيد المجتمع.