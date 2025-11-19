قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أول جهاز في العالم يشعر باللمس بدقة وسرعة جلد الإنسان

أول جهاز في العالم يشعر باللمس بدقة وسرعة جلد الإنسان
أول جهاز في العالم يشعر باللمس بدقة وسرعة جلد الإنسان
رنا عصمت

طور علماء بجامعة نورث وسترن الأميركية، أول جهاز في العالم يستطيع محاكاة جلد الإنسان في الإحساس بدقة ووضوح وسرعة تماثل تماماً ما يشعر به الجلد الطبيعي. 

وصفت الدراسة الجهاز الجديد، الذي أطلق عليه اسم VoxeLite، بأنه إنجاز علمي يمهد لانتقال شاشات الأجهزة الرقمية إلى مرحلة تجعل المستخدم يشعر بملمس الأسطح في البيئة الافتراضية كما لو كانت حقيقية، فضلاً عن دعم التقنيات المساعدة للمكفوفين والتفاعل بين الإنسان والروبوت وتطوير أنظمة الواقع الافتراضي.

VoxeLite يتميز بوزن خفيف جداً لا يتجاوز جراماً واحداً، ولينته القابل للانحناء على طرف الإصبع، مما يسمح له بالالتصاق بالجلد دون إعاقة الحركة.

 يعتمد الجهاز على شبكة من “بكسلات اللمس”، كل منها قادرة على توليد إحساسات مختلفة من خلال الضغط على الجلد، مما يحاكي ملمس الأسطح الدقيقة.

التجارب أثبتت أن المشاركين تمكنوا من التعرف على أنماط لمسية افتراضية بدقة بلغت 87%، كما استطاعوا تمييز أنواع الأقمشة بنسبة دقة 81%.

 وقد أظهر الجهاز قدرة على الاندماج مع الحياة اليومية، مما يعزز من تجربة التفاعل الرقمي. يُتوقع أن يحدث VoxeLite نقلة نوعية في كيفية تفاعل المستخدمين مع التكنولوجيا، مما يفتح آفاقاً جديدة في مجالات مختلفة مثل التسوق ولعب الألعاب الرقمية.
 علماء يطورون أول جهاز يحاكي جلد الإنسان بدقة 100%- robotics.northwestern.edu

ويعتمد VoxeLite على مصفوفة مرنة رقيقة للغاية من اللاتكس المتمدد، تضم عدداً كبيراً من العقد الصغيرة، كل منها عبارة عن قبة مطاطية ناعمة ذات طبقة خارجية موصلة وقطب داخلي مخفي، وكل عقدة يمكنها عند تطبيق جهد بسيط أن تولد قوة كهربائية ساكنة "إلكتروأدهيجن" تجعل سطحها يلتصق بشكل دقيق ويتحرك ليضغط على الجلد أو يميل قليلاً لتوليد انطباع اللمس.


 

تستند التقنية الجديدة إلى أعمال سابقة للفريق نفسه في تطوير تقنية TanvasTouch، التي سمحت بتعديل معامل الاحتكاك على شاشات اللمس لمنح المستخدم شعور القوام الرقمي دون أجزاء متحركة، مثل تمرير إصبع على شاشة مسطحة لتشعر كأنها خشنة أو ناعمة.

ويمثل VoxeLite خطوة متقدمة لأن العقد في الجهاز الجديد تتحرك فعلياً وتضغط ميكانيكياً على جلد المستخدم، وتؤدي زيادة الجهد الكهربائي على كل عقدة إلى زيادة الاحتكاك أثناء الحركة وبالتالي محاكاة الأسطح الخشنة، بينما يؤدي خفض الجهد إلى شعور أكثر انزلاقاً وملمساً يشبه السطح الأملس أو الحريري، وتسمح هذه الفروق الدقيقة في الإشارات بتمثيل نطاق واسع من القوام والمحسسات اللمسية.

وأوضح الباحثون أن تحقيق دقة الإنسان في الإحساس تطلب توزيعاً دقيقاً للعقد بحيث تكون المسافة بينها مناسبة تماماً للإحساس الفاصل الطبيعي للجلد، لافتين إلى أن أفضل توزيع للعقد يتراوح بين 1 و1.6 ملليمتر، لأن المسافة الأقل تجعل الجلد يعجز عن التمييز بين العقدتين ويشعر بهما كنقطة واحدة فقط، في حين أن المسافات الأكبر لا تمنح الدقة اللازمة لتفاصيل القوام.

وقدم الباحثون وصفاً تشغيلياً للجهاز الذي يعمل في وضعين؛ وضع نشط وآخر سلبي، ففي الوضع النشط، يولد الجهاز إحساساً ملمسياً افتراضياً عند تحريك الإصبع فوق سطح أملس مثل شاشة هاتف أو جهاز لوحي، حيث تصدر العقد اهتزازات دقيقة تصل إلى 800 مرة في الثانية، وهي قيمة تغطي تقريباً كامل نطاق تردد مستشعرات اللمس البشرية، وفي الوضع السلبي، يصبح VoxeLite شبه غير محسوس، لأنه رقيق ومرن إلى درجة لا تتعارض مع المهام اليومية ولا يمنع جلد الإصبع من التقاط الإحساس الطبيعي بالأسطح الحقيقية.


عرضت الدراسة تجربة المستخدمين التي جمعت تقييماً دقيقاً لقدرة الجهاز على محاكاة الواقع، وأظهرت أن الأشخاص الذين خضعوا للاختبار تمكنوا من التعرف بشكل صحيح على أنماط ملمسية افتراضية تشير إلى اتجاهات مختلفة للأعلى والأسفل ولليسار واليمين بنسبة دقة بلغت 87%.

وتبين أن التجارب شملت مقارنة الأسطح الحقيقية والافتراضية، إذ تمكن المشاركون من التعرف على نوع الأقمشة كالجلد والفانيلا بنسبة دقة بلغت 81%.

وأشارت الدراسة إلى أن وزن الجهاز وقدرته على الاندماج مع الجلد يجعلان منه أداة قابلة للارتداء لفترات طويلة دون حاجة إلى نزعه، تماماً كما يرتدي الناس النظارات طوال اليوم دون التفكير فيها.

وتوقعت الدراسة أن يجسد VoxeLite مستقبلاً نقلة نوعية في تقنيات التفاعل الرقمي؛ إذ يمكن دمجه مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لتوفير شاشات يمكن لمس قوامها فعلاً، وهو ما قد يسمح للمتسوقين عبر الإنترنت بالإحساس بالأقمشة والمنتجات قبل شرائها.

