وزير الكهرباء: تم توقيع اتفاقية لتصنيع المفاعلات الصغيرة بعد تطويرها في روسيا

كشف محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توقيع اتفاقية جديدة مع الجانب الروسي تشمل 6 إلى 7 أنشطة مختلفة لنقل التكنولوجيا والخبرات إلى مصر، من بينها تصنيع المفاعلات الصغيرة العائمة القابلة للنقل إلى المناجم والمناطق النائية لإنتاج الكهرباء.



ولفت محمود عصمت خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع شاركت في توطين بعض مكونات الصناعات النووية داخل مصر.وأكد على أن روسيا تبدي انفتاحًا واسعًا لتقديم خدمات تكنولوجية في مجالات متعددة، بما فيها البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة.



وأوضح أنه يجري حاليًا تصنيع المولدات الخاصة بالمحطة على أن يتم الانتهاء من جميع مكوناتها قبل عام 2027، حيث سيتم تشغيل الوحدات في مراحلها الأولى عبر الخبراء الروس، قبل نقل التشغيل تدريجيًا إلى الكوادر المصرية.



