كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

لفتت النجمة إلهام شاهين الأنظار خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "شكوى رقم 713317"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة بفستان أسود قصير مزين بالكرانيش، منحها مظهرًا راقيًا وجذابًا على السجادة الحمراء.

واختارت إلهام شاهين فستانًا بتصميم بسيط في قصته، لكنه مميز بتفاصيل الكرانيش المتناثرة على كامل الإطلالة، مع أكمام متوسطة الطول تضيف لمسة من الحيوية. ونسقت الفستان مع حقيبة سوداء أنيقة وحذاء كلاسيكي بنفس اللون، مكتملة بإكسسوارات ناعمة ومكياج هادئ أبرز ملامحها.

وجاءت إطلالة النجمة المصرية متناسقة وملفتة، لتضفي حضورًا خاصًا على الفعالية، وسط إشادة واسعة من محبيها والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.