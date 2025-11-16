قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي

باسنتي ناجي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن التطورات الأخيرة لإصابات لاعبي النادي الأهلي، قبل أولى مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

 تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم، إن توروب المدير الفني للأهلي اجتمع مع الطاقم الطبي للنادي بعد عودته من الدنمارك، وطلب تقريرًا طبيًا عن زيزو وياسين مرعي بعد تعرضهما لإصابة مع المنتخب.

وتابع: الطاقم الطبي أخبر توروب أن زيزو سيكون معافى تمامًا بالفترة المقبلة، خاصةً أنه سيغيب عن مباراة كاب فيردي مع المنتخب، بينما لا يزال ياسين مرعي يتم تجهيزه للعودة للمشاركة في المباريات، لكن حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد محدد لعودته.

وأضاف أن إمام عاشور استطاع أن يخوض مرانًا كاملًا بنسبة 100%، بينما ياسر إبراهيم كان يعاني من حالة إجهاد لكنه سيكون جاهزًا لمباراة شبيبة القبائل، وبخصوص المغربي أشرف داري، فسيخوض اللاعب مرانًا مع الفريق الأول بشكل طبيعي بعد 48 ساعة

واختتم شوبير، بالحديث عن مفاوضات الأهلي مع لاعبين جدد، حيث قال: الأهلي استقر على التعاقد مع ظهير أيسر ومهاجم وقلب دفاع

ويستعد المارد الأحمر لخوض مباراة مهمة ضد شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا، بعد الانتهاء من معسكر التوقف الدولي الجاري، حيث عاد الفريق لخوض تدريباته بشكل طبيعي في الساعات الأخيرة، بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز ببطولة السوبر المصري على الزمالك في الإمارات.

طلب عاجل من الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

ويسعي النادي الأهلي للحصول على موافقة الجهات الأمنية على حضور 50 ألف مشجع مباراته أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في افتتاحية مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب أولي مبارياته فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

ويفتتح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مبارياته أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري على ملعب استاد القاهرة في إفتتاحية المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فريق شبيبة القبائل على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة مساء السبت القادم في إفتتاحية مباريات الشياطين الحمر بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل شبكة بس ان سبورت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وتنقل قناة أون تايم سبوت الأرضية مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


يأتي طلب النادي الأهلي حضور 50 الف مشجع في مباراة شبيبة القبائل الجزائري في إطار سعي القلعة الحمراء إلي استعادة اللقب القاري بعد فقدانه في النسخة الأخيرة لدالذي حصل عليه نادي بيراميدز على حساب صن داونز الجنوب افريقي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب مختار التتش، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة خمسة أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وجاءت الراحة بناءً على قرار الجهاز الفني، من أجل منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد ضغط المباريات، خاصة أن الفريق بدأ مرحلة جديدة من التحضير للاستحقاقات القارية المقبلة.

الاهلي الزمالك نجوم الفن زيزو شوبير

