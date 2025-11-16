أحمد شوبير يكشف تفاصيل اشتباكه مع أحمد الطيب: لا ندم على الواقعة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، خلال الحلقة الافتتاحية من برنامجه الجديد «الناظر» على قناة النهار مساء الجمعة، أنه لا يشعر بالندم على واقعة اشتباكه مع المعلق أحمد الطيب قبل سنوات، مشيرًا إلى أنه يندم فقط على كونها حدثت على الهواء مباشرة.

واستعاد شوبير تفاصيل الحادثة التي وقعت خلال إحدى حلقات الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، حين انفعل بسبب تصريحات الطيب، مما أدى إلى اشتباكه معه أمام الكاميرات.

وقال شوبير، ردًا على سؤال عن أكثر المواقف التي لا تُنسى أثناء البث المباشر: "عندما ضربت ضيفًا كان معي في الحلقة، أنا لست نادمًا على الموقف نفسه".

وأضاف: "لو عاد بي الزمن كنت سأكرر ما فعلته، لكن بالتأكيد ليس على الهواء".

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع انطلاق برنامجه الجديد «الناظر» عبر شبكة قنوات النهار، بعد رحيله عن شاشة قناة النادي الأهلي.