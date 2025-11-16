قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافس الأهلي في ورطة.. تفاصيل أزمة مثيرة بين الجيش الملكي والكاف
مفاجأة في خريطة صفقات النادي الأهلى الشتوية.. ما الجديد؟
منها C4 وأوربان كروزر.. 5 سيارات شبابية 2026 في السوق المصري | صور
مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة في مارس
خالد النبوي في حوار خاص "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".. بالقاهرة السينمائي
أسامة حسن لـ حسام حسن: أنت نجم في اللعب بس
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
رياضة

شوبير ينعى محمد صبري: موهبة لم تُنصف ورحيله صدمة للجميع

منار نور

نعي الإعلامي أحمد شوبير  في برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على إذاعة أون سبورت إف إم  في نجم الزمالك السابق محمد صبري، الذي رحل تاركًا خلفه مسيرة حافلة وبصمة واضحة في الكرة المصرية.

وأوضح شوبير أن علاقته بالراحل كانت علاقة احترام وتقدير رغم عدم التقارب الكبير بينهما، مشيرًا إلى أن صبري، ابن بلبيس بمحافظة الشرقية، كان يتمتع بخلق طيب وموهبة لافتة لم تنل حقها من التقدير خلال مشواره الكروي. 

وأضاف أن صبري يُعد من أبرز المواهب التي مرت على الملاعب المصرية رغم ما تعرض له من ظلم.

واستعاد شوبير ذكرى أول مواجهة جمعته بصبري في لقاء قمة بين الأهلي والزمالك، حيث كان اللاعب الناشئ آنذاك يمتلك مهارات استثنائية، وتمكن من تسجيل هدف في المقص الأيسر لم يستطع شوبير التصدي له، وهو هدف ظل راسخًا في ذاكرته حتى الآن.

وأشار شوبير إلى أن الراحل كان متزوجًا ولديه خمسة أبناء، مؤكدًا أن وفاته شكلت صدمة كبيرة للوسط الرياضي بأكمله.

 ودعا شوبير إلى إنشاء صندوق لدعم اللاعبين والمدربين السابقين، خصوصًا من يمرون بأزمات صحية أو اجتماعية، تقديرًا لما قدموه للرياضة المصرية.

