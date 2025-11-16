شوبير ينعى محمد صبري: موهبة لم تُنصف ورحيله صدمة للجميع

نعي الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على إذاعة أون سبورت إف إم في نجم الزمالك السابق محمد صبري، الذي رحل تاركًا خلفه مسيرة حافلة وبصمة واضحة في الكرة المصرية.

وأوضح شوبير أن علاقته بالراحل كانت علاقة احترام وتقدير رغم عدم التقارب الكبير بينهما، مشيرًا إلى أن صبري، ابن بلبيس بمحافظة الشرقية، كان يتمتع بخلق طيب وموهبة لافتة لم تنل حقها من التقدير خلال مشواره الكروي.

وأضاف أن صبري يُعد من أبرز المواهب التي مرت على الملاعب المصرية رغم ما تعرض له من ظلم.

واستعاد شوبير ذكرى أول مواجهة جمعته بصبري في لقاء قمة بين الأهلي والزمالك، حيث كان اللاعب الناشئ آنذاك يمتلك مهارات استثنائية، وتمكن من تسجيل هدف في المقص الأيسر لم يستطع شوبير التصدي له، وهو هدف ظل راسخًا في ذاكرته حتى الآن.

وأشار شوبير إلى أن الراحل كان متزوجًا ولديه خمسة أبناء، مؤكدًا أن وفاته شكلت صدمة كبيرة للوسط الرياضي بأكمله.

ودعا شوبير إلى إنشاء صندوق لدعم اللاعبين والمدربين السابقين، خصوصًا من يمرون بأزمات صحية أو اجتماعية، تقديرًا لما قدموه للرياضة المصرية.