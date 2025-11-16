شوبير يكشف آخر تطورات إصابات الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن المدير الفني للنادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب، قام بالاستفسار عن الحالة الطبية للاعب أحمد سيد "زيزو" بعد شكواه من آلام في أوتار الركبة.

وأضاف شوبير أن صانع ألعاب الأهلي محمد مجدي "أفشة" سيخضع لفحص طبي خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية الإصابة التي تعرض لها أثناء وجوده مع منتخب حلمي طولان.

وأشار إلى أن ياسر إبراهيم اشتكى من حالة إجهاد خفيف، إلا أن الجهاز الطبي أكد جاهزيته للمشاركة بشكل طبيعي في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري المقبلة.

وأوضح شوبير أن اسم اللاعب حمزة عبد الكريم ارتبط مؤخرًا ببعض العروض الأوروبية، وتحديدًا من جانب نادي مارسيليا الفرنسي، إلا أنه لم تصل أي عروض رسمية للنادي حتى الآن.