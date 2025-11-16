غيابات بالجملة.. صلاح وزيزو وتريزيجيه خارج مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العين

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العين الدولية المقامة حاليًا في دولة الإمارات، وسط غياب 11 لاعبًا عن القائمة لأسباب مختلفة بين الإصابات والإجهاد وعدم الجاهزية.

وتشكل هذه الغيابات تحديًا كبيرًا للجهاز الفني، الذي يسعى لإنهاء مشاركته في البطولة بنتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة.

قائمة الغيابات: أبرزهم محمد صلاح وزيزو وتريزيجيه

يفتقد المنتخب المصري جهود نجمه الأول محمد صلاح، الذي قرر الجهاز الفني إراحته تجنبًا للإجهاد، خاصة بعد ضغط المباريات في الفترة الأخيرة. كما يغيب أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، ومحمد عبد المنعم بسبب إصابات مختلفة تمنعهم من المشاركة.

وتضم قائمة الغائبين أيضًا كلًا من: أحمد عيد ، إبراهيم عادل ، إمام عاشور، مصطفى فتحي، مهند لاشين، عمرو الجزار

ويأتي غياب هذا العدد الكبير ليضع حسام حسن أمام مهمة صعبة في إعادة تشكيل الفريق وإيجاد البدائل المناسبة، خاصة وأن معظم الغائبين من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المنتخب بشكل مستمر.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

تقام مواجهة تحديد المركز الثالث بين مصر والرأس الأخضر بعد غدٍ الإثنين 18 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية. ويسعى المنتخب لاستغلال اللقاء لإشراك عناصر جديدة وتجربة مزيد من اللاعبين في ظل الغيابات الحالية.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، التي تنقل فعاليات البطولة بشكل حصري داخل مصر، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية التي تقدم تغطية كاملة لمنافسات كأس العين الدولية.

بهذه الظروف، يدخل منتخب مصر المواجهة بطموح تقديم عرض قوي رغم النقص العددي، واستثمار البطولة في تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.