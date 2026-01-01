نجوم الفن يتوافدون على عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الأول

حرص عدد من نجوم الفن على مواساة الفنان هاني رمزي، وتقديم واجب العزاء له في كنيسة كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول، لوفاة والدته.

وشهد عزاء والدة هاني رمزي، حضور النجوم: (مصطفى شعبان، داليا البحيري، محمد هنيدي، لطيفة، طارق لطفي، أحمد عز، صلاح عبد الله، طارق علام، محسن منصور، وآخرون).

وفاة والدة الفنان هاني رمزي

وأعلن خبر الوفاة شقيقه الأكبر المستشار أمير رمزي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، حيث نشر صورة تجمعه بوالدته وأشقائه، وعلق قائلا: الآن انطلقت روح والدتي من الأرض للسماء، في سلام، بعد جهاد طويل في الألم والمرض.

ورحلت عن عالمنا مرجريت توفيق، والدة الفنان هاني رمزي، في الساعات الماضية من اليوم الاثنين، بعد معاناة ممتدة مع المرض.

موعد عزاء والدة هاني رمزي

كما أعلن موعد العزاء، موضحا أنه سيقام يوم الخميس 1 يناير، بقاعة ذات الكنيسة، في تمام الساعة 6 مساء.

نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة هاني رمزي

ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة الفنان هاني رمزي، التي انتقلت إلى رحمة الله اليوم.

وتقدمت النقابة ومجلس إدارتها بخالص التعازي إلى الفنان هاني رمزي وأشقائه وأسرة الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

مرض والدة هاني رمزي

وكان المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، قد أعلن في وقت سابق أن الفنان هاني رمزي حرص على حضور ندوة تكريمه ضمن فعاليات المهرجان، رغم مروره بظرف عائلي صعب بسبب مرض والدته.

وأوضح الغرباوي أن التزام هاني رمزي بالحضور يعكس احترامه الكبير لجمهوره وللمهرجان، مؤكدا أن هذا الموقف يعبر عن حرصه الدائم على الوفاء بالتزاماته وتقديره للمناسبات الفنية.