20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك
تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون
ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت
في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه
رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026
أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نجوم الفن يتوافدون على عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الأول

سعيد فراج

حرص عدد من نجوم الفن على مواساة الفنان هاني رمزي، وتقديم واجب العزاء له في كنيسة كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول، لوفاة والدته. 

وشهد عزاء والدة هاني رمزي، حضور النجوم: (مصطفى شعبان، داليا البحيري، محمد هنيدي، لطيفة، طارق لطفي، أحمد عز، صلاح عبد الله، طارق علام، محسن منصور، وآخرون). 

وفاة والدة الفنان هاني رمزي 

وأعلن خبر الوفاة شقيقه الأكبر المستشار أمير رمزي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، حيث نشر صورة تجمعه بوالدته وأشقائه، وعلق قائلا: الآن انطلقت روح والدتي من الأرض للسماء، في سلام، بعد جهاد طويل في الألم والمرض.

ورحلت عن عالمنا مرجريت توفيق، والدة الفنان هاني رمزي، في الساعات الماضية من اليوم الاثنين، بعد معاناة ممتدة مع المرض.

موعد عزاء والدة هاني رمزي

كما أعلن موعد العزاء، موضحا أنه سيقام يوم الخميس 1 يناير، بقاعة ذات الكنيسة، في تمام الساعة 6 مساء.

نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة هاني رمزي

ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة الفنان هاني رمزي، التي انتقلت إلى رحمة الله اليوم.

وتقدمت النقابة ومجلس إدارتها بخالص التعازي إلى الفنان هاني رمزي وأشقائه وأسرة الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

مرض والدة هاني رمزي

وكان المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، قد أعلن في وقت سابق أن الفنان هاني رمزي حرص على حضور ندوة تكريمه ضمن فعاليات المهرجان، رغم مروره بظرف عائلي صعب بسبب مرض والدته.

وأوضح الغرباوي أن التزام هاني رمزي بالحضور يعكس احترامه الكبير لجمهوره وللمهرجان، مؤكدا أن هذا الموقف يعبر عن حرصه الدائم على الوفاء بالتزاماته وتقديره للمناسبات الفنية.

هاني رمزي الفنان هاني رمزي والدة هاني رمزي

