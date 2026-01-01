مصطفى بكري: البعض يحاول تعكير صفو العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية تتحرك بنشاط من أجل المساهمة في حل الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في غزة واليمن، إلى جانب عدد من الدول الأخرى التي تشهد صراعات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستقرار ودعم الحلول السياسية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الموقف المصري ثابت في كل القضايا التي تواجهها، مؤكدا أنه لا بد من الحذر من التحديات الإقليمية التي تواجه مصر.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن العلاقات المصرية السعودية ثابتة وراسخة، مؤكدا أن البعض يحاول إحداث وقيعة بين الدولتين، وتعكير صفو العلاقات التاريخية بين الدولتين.