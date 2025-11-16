قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
رياضة

مدير عام بطولة العالم للكاراتيه: انتظروا نسخة استثنائية في الأراضي المصرية

بطولة العالم للكاراتيه
بطولة العالم للكاراتيه
محمد سمير

أكد سيد نصر نائب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ومدير بطولة العالم أن هناك حالة طوارئ قصوى داخل جدران الاتحاد لإخراج تلك البطولة في أفضل صورة ممكنة.
أضاف أن الجميع داخل الاتحاد يعمل خلية نحل لإظهار بطولة العالم في أفضل صورها خاصة وأنه تم إسناد تنظيمها لمصر لأول مرة بعد غياب دام 40 عاما.
أوضح نصر أن الصالة المغطاة لاستاد القاهرة جاهزة لاستضافة ذلك الحدث العالمي، حيث تم تزويدها بأنظمة التحكيم الإلكتروني والإضاءة الحديثة.
أشار أن مصر ستكون نموذجا في تنظيم بطولة العالم بأفضل صورة احترافية في جميع النواحي تنظيميا واعلاميا وفنيا.
قال نصر أن مصر نالت شرف تنظيم بطولة العالم بثقة من قبل الاتحاد الدولي للكاراتيه الذي شاهد عن قرب النجاح التنظيمي لبطولة الدوري العالمي التي احتضنتها مصر أكثر من مرة.
اختتم مدير عام بطولة العالم تصريحاته بأن تنظيم مصر لتلك البطولة العالمية هو تأكيد واضح لتعزيز المكانة المصرية على الساحة العالمية، وإثبات أن الدولة المصرية قادرة على تنظيم أي بطولة عالمية في أي لعبة رياضية.
وتقام البطولة خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، وسط ترقب عالمي لنسخة استثنائية تجسد مكانة مصر وقدرتها الدائمة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية بأعلى معايير الجودة والاحترافية.
ويعد تنظيم هذه البطولة على أرض مصر حدثا تاريخيا، حيث تعود البطولة إلى القارة الأفريقية بعد غياب دام أربعة عقود، ويأتي ذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، الذي تمكن من حسم الملف الدولي لصالح مصر بعد منافسة قوية مع عدد من الدول المتقدمة في اللعبة.

الاتحاد المصري للكاراتيه سيد نصر بطولة العالم تنظيم بطولة العالم

