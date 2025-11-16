مدير عام بطولة العالم للكاراتيه: انتظروا نسخة استثنائية في الأراضي المصرية

أكد سيد نصر نائب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ومدير بطولة العالم أن هناك حالة طوارئ قصوى داخل جدران الاتحاد لإخراج تلك البطولة في أفضل صورة ممكنة.

أضاف أن الجميع داخل الاتحاد يعمل خلية نحل لإظهار بطولة العالم في أفضل صورها خاصة وأنه تم إسناد تنظيمها لمصر لأول مرة بعد غياب دام 40 عاما.

أوضح نصر أن الصالة المغطاة لاستاد القاهرة جاهزة لاستضافة ذلك الحدث العالمي، حيث تم تزويدها بأنظمة التحكيم الإلكتروني والإضاءة الحديثة.

أشار أن مصر ستكون نموذجا في تنظيم بطولة العالم بأفضل صورة احترافية في جميع النواحي تنظيميا واعلاميا وفنيا.

قال نصر أن مصر نالت شرف تنظيم بطولة العالم بثقة من قبل الاتحاد الدولي للكاراتيه الذي شاهد عن قرب النجاح التنظيمي لبطولة الدوري العالمي التي احتضنتها مصر أكثر من مرة.

اختتم مدير عام بطولة العالم تصريحاته بأن تنظيم مصر لتلك البطولة العالمية هو تأكيد واضح لتعزيز المكانة المصرية على الساحة العالمية، وإثبات أن الدولة المصرية قادرة على تنظيم أي بطولة عالمية في أي لعبة رياضية.

وتقام البطولة خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، وسط ترقب عالمي لنسخة استثنائية تجسد مكانة مصر وقدرتها الدائمة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية بأعلى معايير الجودة والاحترافية.

ويعد تنظيم هذه البطولة على أرض مصر حدثا تاريخيا، حيث تعود البطولة إلى القارة الأفريقية بعد غياب دام أربعة عقود، ويأتي ذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، الذي تمكن من حسم الملف الدولي لصالح مصر بعد منافسة قوية مع عدد من الدول المتقدمة في اللعبة.