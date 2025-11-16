كرم جابر يبدأ جولة لتقييم مواهب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للمصارعة

حرص وزارة الشباب والرياضة، على دعم منظومة اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، يستعد البطل الأولمبي كرم جابر، أحد أبرز رموز المصارعة المصرية والعالمية، لتنفيذ جولة ميدانية موسعة داخل مراكز تدريب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي الجولة عقب إعلان انضمام جابر إلى الجهاز الفني للمشروع، حيث يهدف من خلالها إلى متابعة المستوى الفني للاعبين عن قرب، وتقديم تقييمات دقيقة، ونقل خبراته الدولية ومسيرته الذهبية للأجيال الجديدة من المواهب الواعدة.

وتتضمن الجولة حضور تدريبات المراكز، والتفاعل المباشر مع اللاعبين والأجهزة الفنية، بما يعزز من جاهزية المواهب وتأهيلها لمستويات تنافسية أعلى، وصولاً إلى منصات التتويج القارية والدولية.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار توجه المشروع القومي نحو الاستفادة من الكوادر الوطنية صاحبة الإنجازات العالمية، وتوظيف خبراتهم في تطوير منظومة صناعة البطل الأولمبي في مصر.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الاستفادة من خبرات الأبطال الأولمبيين في تطوير منظومة اكتشاف الموهوبين تمثل أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة، مشيرا إلى أن انضمام البطل الأولمبي كرم جابر للجهاز الفني يعد إضافة كبيرة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

وأوضح الوزير أن وجود نماذج ناجحة وملهمة بحجم جابر يسهم في رفع مستوى اللاعبين فنيًا ونفسيًا، ويعزز من قدرة المشروع على إعداد أبطال قادرين على المنافسة واعتلاء منصات التتويج الدولية.