قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كرم جابر يبدأ جولة لتقييم مواهب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للمصارعة

كرم جبر
كرم جبر
محمد سمير

حرص وزارة الشباب والرياضة، على دعم منظومة اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، يستعد البطل الأولمبي كرم جابر، أحد أبرز رموز المصارعة المصرية والعالمية، لتنفيذ جولة ميدانية موسعة داخل مراكز تدريب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي الجولة عقب إعلان انضمام جابر إلى الجهاز الفني للمشروع، حيث يهدف من خلالها إلى متابعة المستوى الفني للاعبين عن قرب، وتقديم تقييمات دقيقة، ونقل خبراته الدولية ومسيرته الذهبية للأجيال الجديدة من المواهب الواعدة.

وتتضمن الجولة حضور تدريبات المراكز، والتفاعل المباشر مع اللاعبين والأجهزة الفنية، بما يعزز من جاهزية المواهب وتأهيلها لمستويات تنافسية أعلى، وصولاً إلى منصات التتويج القارية والدولية.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار توجه المشروع القومي نحو الاستفادة من الكوادر الوطنية صاحبة الإنجازات العالمية، وتوظيف خبراتهم في تطوير منظومة صناعة البطل الأولمبي في مصر.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الاستفادة من خبرات الأبطال الأولمبيين في تطوير منظومة اكتشاف الموهوبين تمثل أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة، مشيرا إلى أن انضمام البطل الأولمبي كرم جابر للجهاز الفني يعد إضافة كبيرة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

وأوضح الوزير أن وجود نماذج ناجحة وملهمة بحجم جابر يسهم في رفع مستوى اللاعبين فنيًا ونفسيًا، ويعزز من قدرة المشروع على إعداد أبطال قادرين على المنافسة واعتلاء منصات التتويج الدولية.

كرم جابر رعاية المواهب الرياضية وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

ترشيحاتنا

المتهمون

روجوا شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا.. المتهمون يواجهون الحبس سنة بالقانون

مجلس النواب

المكافأة الشهرية للنواب تكشف أرقاما غير متوقعة

وزارة المالية

الحكومة تعلن قبول استثمارت بـ98.623 مليار جنيه.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة المصرية

بالصور

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد