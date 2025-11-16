وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية على مسافة شبه صفرية من سكاننا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزير الخارجية الإسرائيلي" أن إسرائيل لن توافق على إقامة دولة فلسطينية على مسافة شبه صفرية من سكانها.

وكشف موقع “نتسيف نت” الإسرائيلي، نقلاً عن تقرير جديد صادر عن منظمة بيئية، خريطة غير متوقعة لموردي النفط والوقود إلى إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، وذلك بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2025.

وحسب التقرير، تلقت إسرائيل 323 شحنة من النفط الخام والوقود المكرر بلغ مجموعها 21.2 مليون طن خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت البيانات أن أذربيجان عبر تركيا وكازاخستان عبر روسيا شكلتا معًا نحو 70% من واردات إسرائيل من النفط الخام، ما يجعلهما الموردين الرئيسيين للطاقة الخام للدولة العبرية.

كشف التقرير أن روسيا كانت أكبر مورد للوقود المكرر إلى إسرائيل، حيث زودتها بما يقرب من نصف المنتجات المكررة المستوردة.



