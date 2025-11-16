​مدير تعليم جنوب سيناء يشدد على تقييم الطلاب والشراكة مع أولياء الأمور

​

​شدد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد 16 نوفمبر على ضرورة انتظام التقييمات الأسبوعية للطلاب وتخصيص وقت للقراءة والكتابة، مؤكدًا أهمية التعاون الفعّال مع أولياء الأمور.

​جاء ذلك خلال متابعته لسير العملية التعليمية بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات في العاصمة طور سيناء، تطبيقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة المتابعة الميدانية للعمل بكافة المدن.

​وتفقد عتلم، يرافقه نجلاء الجعلي مديرة المدرسة، عددًا من الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة؛ حيث اطلع على الكثافة الطلابية ومدى استيعاب الطالبات للمواد الدراسية.

​ووجّه بضرورة انتظام تطبيق التقييمات الأسبوعية للطالبات ومتابعة تحصيلهن باستمرار. كما تابع سير اليوم الدراسي وتنفيذ مقررات المنهج طبقًا للخريطة الزمنية. الصادرة عن الوزارة.

​وأكد مدير المديرية على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية لدورها الكبير في تنمية شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم، مشددًا على ضرورة تخصيص وقت من الحصة للقراءة والكتابة.

​واختتم جولته بالتأكيد على ضرورة التعاون مع أولياء الأمور وتنفيذ ما تم التوصل إليه في اللقاء التشاوري الأول مع مجلس الأمناء، طبقًا للوائح والقوانين المنظمة.

