قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قاربت على الثمانين عاما| رحلة فاطمة مع حفظ القرآن خلال 15عاما.. ما القصة؟

السيدة فاطمة
السيدة فاطمة
يوسف رجب

القرآن الكريم نور الله يؤتيه من يشاء، فقد من الله على احدي للسيدات بمحافظة قنا قاربت من عامها الثمانين على حفظه وايجادته في قصة رائعة مثلا للتحدي والأسرار.

حفظ القرآن الكريم بعد 15 عاماً من الإصرار

تمكنت سيدة قنائية" أمية" من حفظ القرآن الكريم بعد 15 عاماً من الإصرار على الحفظ والتعليم، حتى تمكنت منذ أيام قليلة وهى على مشارف الثمانين من عمرها من إجادة وحفظ القرآن الكريم كاملاً، بعد تحررها من الأمية فى رحلة مفعمة بالتحدى والإصرار بدأتها من جمعية أهلية بمدينة قنا.

إعلان حفظها للقرآن الكريم جاء خلال حفل أقيم لها خصيصاً بجمعية أجيال المستقبل بالمعنا بمدينة قنا، بحضور القائمين على تعليمها وتحفيظها كتاب الله تعالى، حيث جرى تكريمها وتكريم القائمين على رعايتها علمياً ودينياً.

حفظ القرآن لم يكن التحدى الوحيد

حفظ القرآن الكريم كاملاً، لم يكن التحدى والإنجاز الوحيد للحاجة فاطمة عطيتو، لكن سبقه إصرار على التحرر من ظلام الأمية والجهل، حيث تمكنت بإرادة قوية من الالتحاق بفصول محو الأمية وهى بعمر سبعين عاماً، وتمكنت من إجادة القراءة والكتابة.

الاحتفاء بواحدة من النماذج المضيئة، تمكنت من إتمام حفظ كتاب الله تعالى فى هذا العمر، بمثابة رسالة للجميع بأن العمر أبداً لن يكون عقبة أمام التعلم أو التغيير للأفضل، مادامت الإرادة موجودة. 

وقال أحمد عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة جمعية أجيال المستقبل بالمعنا، إن الحاجة فاطمة عطيتو تبلغ من العمر ٧٩ عاما وكانت لا تقرأ ولا تكتب، فالتحقت بفصول محو الأمية بالجمعية، وتمكنت من إجادة القراءة والكتابة خلال فترة وجيزة، ثم عكفت على حضور حلقات حفظ القرآن وتعلم أحكامه بالجمعية.

تكريمها فى حفل خاص

وتابع عبدالقادر، وخلال 15 عاماً عمل على تحفيظها القرآن الكريم، عدد من الأفاضل منهم الشيخ اسماعيل محمد وشيماء رجب وفاطمة محمود، وجرى إقامة حفل خاص بهذه المناسبة لتكريم الحاجة فاطمة، وتكريم القائمين على تعليمها وتحفيظها، بحضور أكثر من ١٧٠ سيدة وفتاة.
 

يذكر أن فاطمة عطيتو تبلغ من العمر ٧٩ عاماً، تقيم بمنطقة المعنا شرق مدينة قنا، كانت لا تجيد القراءة والكتابة، والتحقت بفصول محو الأمية، وتمكنت خلال فترة وجيزة من تعلم القراءة والكتابة، وخلال رحلتها للتحرر من الأمية بدأت فى حفظ كتاب الله تعالى، لتتمكن من إتمام الحفظ خلال ١٥ عاماً.
 

قنا حفظ القرآن الكريم القرآن الكريم سيدة قناوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

الاهلي

صفقة الشتاء .. «ديباتي» على أعتاب الانتقال للأهلي مقابل 2 مليون دولار | تفاصيل

ترشيحاتنا

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

بالصور

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد