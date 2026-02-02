6 ملايين زائر.. أسباب النجاح الكبير للدورة الحالية من معرض الكتاب

قالت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين يشهد إقبالًا غير مسبوق، حيث يتجاوز متوسط عدد الزائرين يوميًا نصف مليون زائر، ما يجعله مرشحًا لتخطي حاجز 6 ملايين زائر بنهاية فعالياته، وتسجيل رقم قياسي جديد في تاريخ المعرض.

وأوضحت هاشم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا النجاح يعود إلى عدة عوامل، أبرزها المساحة الكبيرة التي تستوعب أكثر من 1400 دار نشر، وتنوع الفعاليات الثقافية والفنية، إلى جانب جناح الطفل والأنشطة التي تخاطب جميع الفئات العمرية من مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت أن المعرض يشهد حضورًا لافتًا لجنسيات عربية وأجنبية، خاصة طلاب الأزهر من دول آسيا وإفريقيا، فضلًا عن مشاركة عربية رسمية واسعة، مؤكدة أن هذا الزخم انعكس إيجابًا على مبيعات دور النشر وقطاعات وزارة الثقافة، في مشهد يعكس عشق الجمهور للكتاب والقراءة.