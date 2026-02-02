قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعم طبي ونفسي وغذائي.. الهلال الأحمر المصري يستقبل الجرحى الفلسطينيين بمعبر رفح
الزراعة تعلن خطة ضخ السلع وضبط الأسعار قبل رمضان.. تفاصيل
اللجنة القضائية تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
إعلامي: حمزة عبدالكريم أصبح على رادار منتخب مصر الأول بعد ضمه لبرشلونة
ماذا كان يفعل النبي في ليلة النصف من شعبان؟.. 12 عملا من المغرب
إصابة 25 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي
اقتراحات برلمانية لمضاعفة إيرادات الدولة بلا ضرائب جديدة
رضا عبد العال: المنتخب مع حسام حسن لم يقدم الأداء المنتظر ويلعب بطريقة "حلق حوش"
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
الرئيس الصيني يدعو لاعتماد اليوان عملة احتياط عالمية
القاهرة الإخبارية: مصر استقبلت منذ اندلاع الأزمة في 2023 أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني
مدرب كامويش السابق يشيد بصفقة الأهلي الجديدة
توك شو

6 ملايين زائر.. أسباب النجاح الكبير للدورة الحالية من معرض الكتاب

معرض القاهرة
معرض القاهرة
البهى عمرو

قالت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين يشهد إقبالًا غير مسبوق، حيث يتجاوز متوسط عدد الزائرين يوميًا نصف مليون زائر، ما يجعله مرشحًا لتخطي حاجز 6 ملايين زائر بنهاية فعالياته، وتسجيل رقم قياسي جديد في تاريخ المعرض.

وأوضحت هاشم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا النجاح يعود إلى عدة عوامل، أبرزها المساحة الكبيرة التي تستوعب أكثر من 1400 دار نشر، وتنوع الفعاليات الثقافية والفنية، إلى جانب جناح الطفل والأنشطة التي تخاطب جميع الفئات العمرية من مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت أن المعرض يشهد حضورًا لافتًا لجنسيات عربية وأجنبية، خاصة طلاب الأزهر من دول آسيا وإفريقيا، فضلًا عن مشاركة عربية رسمية واسعة، مؤكدة أن هذا الزخم انعكس إيجابًا على مبيعات دور النشر وقطاعات وزارة الثقافة، في مشهد يعكس عشق الجمهور للكتاب والقراءة.

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

هلال رمضان

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

إزالة 2174 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات المستثمرين بديوان عام المحافظة لمتابعة الأداء وتسهيل الإجراءات وتعزيز الترويج للفرص الاستثمارية

محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات المستثمرين لمتابعة الأداء وتسهيل الإجراءات

رئيس حي الزهور يتفقد إنطلاق أعمال تطوير منطقة عمرو بن العاص

قطار التنمية يواصل تطوير مناطق زهور بورسعيد السكنية ويصل عمرو بن العاص

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

