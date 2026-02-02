إسرائيل تتوقع أن يضع ترامب لحماس جدولا زمنيا محددا لنزع سلاحها خلال شهرين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن إعلام إسرائيلي عن مصادر، أن إسرائيل تتوقع أن يضع ترامب لحماس جدولا زمنيا محددا لنزع سلاحها قد يصل إلى شهرين.

كشف محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، عن الاستعدادات لخطوات ما بعد فتح معبر "رفح" من الجانبين، قائلًا: "معبر رفح البري بكل تأكيد مغلق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والاستعدادات الآن بدأت في غزة لفتح المعبر من الجانبين".

وأضاف منصور، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار،: "عملُنا في غزة عمل إنساني، وهناك قوائم تنتظر فتح المعبر، لقائمة طويلة من الجرحى في انتظار الدخول للعلاج".

وعن مصير العملية التعليمية حاليًا في قطاع غزة، قال: "بدأت اللجنة المصرية في قطاع غزة بتجهيز المدارس، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي دمرها بشكل كامل، وبالفعل بدأت اللجنة المصرية الاستعداد بتجهيز مدارس داخل المخيمات، حيث يتم إعادة تدوير الأخشاب داخل مقرات اللجنة، وتهيئتها؛ لتكون مقاعد دراسية، رغم قلة الإمكانيات، وبدأت بتوزيع المقاعد على المدارس التي تتبع بشكل مباشر اللجنة المصرية أو خارج مخيماتها".