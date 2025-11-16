قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
برلمان

أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يناقشون الابتكار والتدريب ودعم الشباب في الصالون السياسي

أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يناقشون الابتكار والتدريب ودعم الشباب خلال صالون سياسي قبل انتخابات النواب
أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يناقشون الابتكار والتدريب ودعم الشباب خلال صالون سياسي قبل انتخابات النواب
محمد الشعراوي

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا سياسيًا نقاشيًا، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك استكمالًا لجهودها في المرحلة الأولى من برامج التوعية والتعريف بمرشحيها، بهدف ترسيخ ثقافة المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وقال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن التنسيقية، إن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استخدموا جميع الأدوات البرلمانية ليصلوا إلى «أغلبية التأثير»، تحت شعار «سياسة بمفهوم جديد» لخدمة الوطن والمواطن. 

وأضاف أن التنسيقية تتميز بتنوع واسع بين أعضائها، إذ يجلس الجميع بمختلف الأيديولوجيات حول طاولة واحدة عنوانها «مصلحة الوطن» لمناقشة مختلف القضايا، مما يخلق تميزًا حقيقيًا في الملفات التي يتم العمل عليها، إلى جانب أداء نواب المحافظين والزملاء في الجهاز الإداري للدولة الذين يقدمون عملًا جادًا بإخلاص وتفانٍ.

وأوضح محمد فريد، عضو التنسيقية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عن حزب الإصلاح والتنمية، أن التنمية تقوم أساسًا على الحرية الاقتصادية التي تُسهم في خلق فرص عمل جيدة، مشيرًا إلى أن ذلك يرتبط بالتعليم الجيد، والعمل الجيد، والخدمات التي يحصل عليها المواطنون، إضافة إلى العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن منظومة الحرية توفر فرصًا واسعة وتحقق المساواة بين المواطنين.

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين إسكندر، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، أن ملف حقوق الإنسان يمثل منظومة متكاملة تضم الديمقراطية، وحرية الرأي والتعبير، والعدالة الاجتماعية، بما يضمن للإنسان ممارسة حقوقه بشكل طبيعي.

كما شددت سامية محمود الحديدي، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شرق الدلتا عن حزب حماة الوطن، على أهمية دعم الشباب بشكل مباشر في مجالات التكنولوجيا والتدريب، وكذلك دعم طلاب الجامعات للاستفادة من الابتكارات الجديدة، مؤكدة ضرورة استمرار التدريب ومواكبة التطور.

أدار الصالون محمد نشأت، عضو التنسيقية، وشارك فيه عدد من أعضاء ومرشحي التنسيقية، وهم النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد فريد، عضو التنسيقية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عن حزب الإصلاح والتنمية، والدكتورة نيفين إسكندر، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وسامية محمود الحديدي، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شرق الدلتا عن حزب حماة الوطن.

