ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

حرضت النجمة ليلى علوى على حضور مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46 في عرض فيلم "مثلث حب" .

وتألقت ليلى علوى بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بجمالها مرتدية فستاناً باللون الفضى الفاتح الذى اتسم برسومات الورود البارزة من منطقة الصدر .

و اختارت ليلى علوى ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

و استكملت إطلالتها بمجموهرات باللون الفضى مع الاخضر وهو ما تماشى مع إطلالتها.



إليكم صور ليلى علوى..