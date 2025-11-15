إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

"أنا أتنفّس الفن.. الفن هو لغتي مع العالم."

هذه الجملة لخص بها الفنان الوزير فاروق حسني مشوار حياته وعطاءه الفني والثقافي ٠٠ جاءت خلال حفل تكريمه من منظمة كيمت بطرس غالي الخميس الماضي .

شخصيا كان الحفل له معني كبير بالنسبة لي .. فأنا أتشرف بكوني عضو مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، وأعرف الفنان فاروق حسني منذ سنوات طويلة، منذ اكثر من ثلاثين عاما… وهو يتعامل مع الدنيا كأنها لوحة كبيره يبدع فيها بريشته وألوانه قبل أن يصبح وزيرًا يغيّر شكل الثقافة المصرية لثلاثة عقود كاملة

تذكرت بناء المتحف كنت موجوده وتابعت كيف كافح ليحول الحلم الي حقيقة

لديّ معه ذكريات صحفية وموضوعات وحملات قمت بها كان هو اهم مصادري فيها وبها غيرت قوانين واوقفت أعمال كادت تؤثر علي آثارنا وحصلت بها علي جوائز محلية ودوليه

عندما بدأ فاروق حسني كلمته، عادت هذه الصور كلها إلى رأسي.

القاعة كانت مليئة وزراء حاليون وسابقون، فنانين كبار، مثقفين، شخصيات عامة

شاهدته في حفل افتتاح المتحف… وكيف كان المشهد يشبه اكتمال دائرة بدأت بجملة قالها في باريس:

"مصر تستحق متحفًا يليق بحضارتها."

كانت فكرة… ثم أصبحت مشروعًا… ثم وقف العالم كله منبهرا أمامها وقد تحققت.

قال في كلمته:

"الفن هو لغتي مع العالم… وهو ما حملته معي في كل مرحلة."

ليلخص مشوارًا كان فيه الفنان هو المحرك الأساسي، لفاروق حسني الإنسان والوزير من الأنفوشي، إلى باريس وروما، إلى الوزارة، إلى مؤسسة فاروق حسني التي تُخرج جيلًا جديدًا من الفنانين وتحتضن المواهب الشابة، وتفتح لهم أبوابًا واسعة للتجربة،

أما اللحظة الأكثر إنسانية في التكريم فكانت إعلانه التبرع بقيمة الجائزة لمستشفى أبو الريش للأطفال. قالها بهدوء شديد، دون استعراض، ودون أن ينتظر تصفيقًا. كان يتصرف كما عرفتُه دائمًا: فنانًا لديه حس إنساني

كل الشكر للدكتور ممدوح عباس، رئيس منظمة كيمت السلام و السيدة ليلى بهاء الدين عضو مجلس أمناء المنظمة، والعزيزة شيماء دينامو الحفل

تكريم فاروق حسني كان رائعا لكن الجماهير كلها كرّمته ورات كيف انه قدر ما حورب أثناء عمله قدر ما كرم عندما ظهرت نتائج أعماله

تحية للفنان فاروق حسني

الذي حمل حلمه حتى أصبح حقيقة، وترك بصمته في كل خطوة… تحية لوزيرٍ عرف كيف يجعل الثقافة جسرًا بين مصر والعالم، وظل حاضرًا بفنه ورؤيته حتى بعد المنصب.