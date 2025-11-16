فضيحة تجسس خطيرة.. اتهام مستوطن إسرائيلي بنقل معلومات حساسة لإيران

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، لائحة اتهام خطيرة ضد مستوطن إسرائيلي يدعى شمعون أزرزر (27 عاما) من مدينة حيفا، بتهمة التواصل مع جهات استخباراتية إيرانية وتسريب صور وإحداثيات لمواقع حساسة داخل إسرائيل.

وبحسب بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، فقد اعتقل أزرزر وزوجته في أكتوبر الماضي بشبهة التخابر لصالح إيران وتنفيذ مهام أمنية بتوجيه مباشر من عناصر استخباراتها.

وأظهرت نتائج التحقيق أن أزرزر كان على اتصال مستمر مع مشغلين إيرانيين لأكثر من عام، حيث كلف بتنفيذ سلسلة مهمات، من بينها تصوير مواقع استراتيجية ونقل معلومات جغرافية حساسة، إضافة إلى طرح استعداد لتقديم تفاصيل إضافية تخص قواعد تابعة للجيش الإسرائيلي.

كما بينت التحقيقات أن المتهم استغل خدمة شريكته، التي تعمل في الاحتياط بقاعدة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، للحصول على معلومات داخلية حول أنشطة الجيش وقواعده الجوية.

وحذرت السلطات الإسرائيلية في بيانها من خطورة التواصل مع جهات أجنبية معادية أو مجهولة الهوية، مؤكدة أن أي تعاون من هذا النوع يعد تهديداً مباشراً للأمن القومي، مهما كانت دوافعه أو المقابل المعروض.