إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
أخبار العالم

إيران تعلن سبب احتجاز ناقلة بتروكيماويات متجهة إلى سنغافورة

محمود عبد القادر

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن ملابسات احتجاز ناقلة بتروكيماويات كانت في طريقها إلى سنغافورة، بعد يوم واحد من توقيفها في بحر عمان واقتيادها إلى ميناء مكران جنوب شرقي البلاد، وفق ما نقلته وكالة مهر الإيرانية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أن وحدة الرد السريع اعترضت ناقلة تحمل الاسم التجاري "تالارا" وترفع علم جزر مارشال، عند الساعة 7:30 من صباح الجمعة، بناءً على أمر قضائي يقضي بحجز حمولتها.

وأوضح البيان أن الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيماوية، وتم توجيهها إلى الميناء الإيراني صباح السبت "لمعالجة المخالفات" بعد فحص كامل للحمولة وتدقيق وثائق السفينة، حيث تبين بحسب الحرس الثوري أنها "خالفت قوانين نقل البضائع غير المصرح بها".

في السياق نفسه، أفادت مصادر بحرية بأن الناقلة كانت تبحر على بعد نحو 20 ميلاً بحريًا من ساحل خورفكان الإماراتية، وتحمل شحنة من زيت الغاز عالي الكبريت انطلقت من إمارة الشارقة في طريقها إلى سنغافورة عبر المحيط الهندي.

وقالت شركة كولومبيا لإدارة السفن، المشغلة للناقلة، إنها فقدت الاتصال بها صباح الجمعة، مؤكدة أنها تتعاون مع الجهات المختصة ومالك السفينة شركة باشا المالية القبرصية لمعرفة مصيرها واستعادة التواصل.

من جانبه، قال الجيش الأمريكي إنه على علم بحادث الاحتجاز ويتابع التطورات عن قرب.

الحرس الثوري الإيراني إيران احتجاز ناقلة بتروكيماويات سنغافورة بحر عمان

