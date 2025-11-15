إيران تعلن سبب احتجاز ناقلة بتروكيماويات متجهة إلى سنغافورة

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن ملابسات احتجاز ناقلة بتروكيماويات كانت في طريقها إلى سنغافورة، بعد يوم واحد من توقيفها في بحر عمان واقتيادها إلى ميناء مكران جنوب شرقي البلاد، وفق ما نقلته وكالة مهر الإيرانية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أن وحدة الرد السريع اعترضت ناقلة تحمل الاسم التجاري "تالارا" وترفع علم جزر مارشال، عند الساعة 7:30 من صباح الجمعة، بناءً على أمر قضائي يقضي بحجز حمولتها.

وأوضح البيان أن الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيماوية، وتم توجيهها إلى الميناء الإيراني صباح السبت "لمعالجة المخالفات" بعد فحص كامل للحمولة وتدقيق وثائق السفينة، حيث تبين بحسب الحرس الثوري أنها "خالفت قوانين نقل البضائع غير المصرح بها".

في السياق نفسه، أفادت مصادر بحرية بأن الناقلة كانت تبحر على بعد نحو 20 ميلاً بحريًا من ساحل خورفكان الإماراتية، وتحمل شحنة من زيت الغاز عالي الكبريت انطلقت من إمارة الشارقة في طريقها إلى سنغافورة عبر المحيط الهندي.

وقالت شركة كولومبيا لإدارة السفن، المشغلة للناقلة، إنها فقدت الاتصال بها صباح الجمعة، مؤكدة أنها تتعاون مع الجهات المختصة ومالك السفينة شركة باشا المالية القبرصية لمعرفة مصيرها واستعادة التواصل.

من جانبه، قال الجيش الأمريكي إنه على علم بحادث الاحتجاز ويتابع التطورات عن قرب.