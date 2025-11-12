واشنطن: سنستخدم كل الوسائل لتعطيل برامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستستخدم "كل الوسائل" المتاحة لتعطيل برامج إيران الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في إعلان يأتي بالتوازي مع فرض عقوبات جديدة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

وذكرت الوزارة في بيان أن الإجراءات تهدف إلى الحد من قدرة طهران على تطوير وتصدير تقنيات تهدد الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستعمل «بكل الوسائل» لوقف هذه البرامج.

من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن سياساتها تمارس «بتوجيه من الرئيس ترامب» وإن الهدف هو ممارسة «أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي».

وأضافت الوزارة أن هذه حزمة العقوبات الأخيرة تستهدف كيانات وأشخاصاً يشتبه بأن بعضهم يعمل نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تركز على شبكات تمويل وتوريد تدعم برامج الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، مشيراً إلى أن استهداف الوسائل اللوجستية والمالية يعد جزءاً من استراتيجية الضغط الشامل التي تتبعها إدارة واشنطن.