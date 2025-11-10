إيران: تصريحات ترامب بشأن الهجوم على طهران اعتراف صريح بارتكاب جريمة دولية

أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، ضرورة رفع العقوبات المفروضة على (طهران) مقابل بناء الثقة بشأن البرنامج النووي.



وذكرت الوزارة - بحسب وكالة أنباء /مهر/ الإيرانية، اليوم الاثنين - أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد سلمية برنامج إيران النووي وعدم وجود أي أدلة تثبت انحرافها عن المسار السلمي، مطالبة في الوقت نفسه وكالة الطاقة بأن تكون آراؤها مبنية على مسؤولياتها التقنية وأن تتجنب أي تكهنات.



وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إيران بأنه "أحد أحدث وأوضح الأدلة على مشاركة الولايات المتحدة المباشرة في العدوان العسكري على إيران"



وأوضح بقائي أن "تصريحات ترامب بشأن دور الولايات المتحدة المباشر في الهجوم على إيران تمثل اعترافا صريحا بارتكاب جريمة دولية بحق طهران".



وأضاف: "مباشرة بعد تصريح ترامب، قمنا بتوثيق وتسجيل هذا الاعتراف في الأمم المتحدة كجزء من أدلتنا المتعلقة بالعدوان على إيران".



وكان ترامب قد استأنف منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية في يناير الماضي، تنفيذ سياسة "أقصى الضغوط" على إيران والتي تهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي.



وأنهى وقف إطلاق النار، حربا استمرت 12 يوما في يونيو الماضي، بدأت بغارات جوية إسرائيلية تلاها قصف أمريكي لثلاثة مواقع نووية إيرانية تحت الأرض، باستخدام قذائف خارقة للتحصينات.