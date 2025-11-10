قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب محمد أبو العينين في جولة لمتابعة سير العملية الانتخابية بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالجيزة
صحيفة صينية: مصر تكثف جهودها الدبلوماسية لتحقيق السلام في غزة
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور .. صور
عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت.. فيديو وصور
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أخبار العالم

إيران: تصريحات ترامب بشأن الهجوم على طهران اعتراف صريح بارتكاب جريمة دولية

ترامب
ترامب
أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، ضرورة رفع العقوبات المفروضة على (طهران) مقابل بناء الثقة بشأن البرنامج النووي.


وذكرت الوزارة - بحسب وكالة أنباء /مهر/ الإيرانية، اليوم الاثنين - أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد سلمية برنامج إيران النووي وعدم وجود أي أدلة تثبت انحرافها عن المسار السلمي، مطالبة في الوقت نفسه وكالة الطاقة بأن تكون آراؤها مبنية على مسؤولياتها التقنية وأن تتجنب أي تكهنات.


وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إيران بأنه "أحد أحدث وأوضح الأدلة على مشاركة الولايات المتحدة المباشرة في العدوان العسكري على إيران"


وأوضح بقائي أن "تصريحات ترامب بشأن دور الولايات المتحدة المباشر في الهجوم على إيران تمثل اعترافا صريحا بارتكاب جريمة دولية بحق طهران".


وأضاف: "مباشرة بعد تصريح ترامب، قمنا بتوثيق وتسجيل هذا الاعتراف في الأمم المتحدة كجزء من أدلتنا المتعلقة بالعدوان على إيران".


وكان ترامب قد استأنف منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية في يناير الماضي، تنفيذ سياسة "أقصى الضغوط" على إيران والتي تهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي. 


وأنهى وقف إطلاق النار، حربا استمرت 12 يوما في يونيو الماضي، بدأت بغارات جوية إسرائيلية تلاها قصف أمريكي لثلاثة مواقع نووية إيرانية تحت الأرض، باستخدام قذائف خارقة للتحصينات.

