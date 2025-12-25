رئيس الطائفة الإنجيلية: مفهوم المواطنة في مصر له مذاق خاص.. ونخدم نحو 5 ملايين مواطن

أكد القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن مفهوم المواطنة في مصر له مذاق خاص، مشيرا إلى أن الاستقرار الذي تشهده البلاد هو نتاج قيادة واعية وشراكة حقيقية بين أبناء الوطن.

وقال أندريه زكي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه نخدم المصريين دون تمييز، لنحو 4 و5 ملايين مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال نحو 14 برنامجًا تنمويًا تشمل مجالات الإسكان، والزراعة، والتعليم، والصحة، ودعم الأطفال بلا مأوى.

وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية، أن المصريين يدركون حجم النعمة التي تعيشها مصر، معلقا “نشكر الله من أجل بلادنا مصر، ومن أجل سلامتها، وسلامة النسيج الوطني، والعلاقات الإنسانية العميقة المتجذرة بين أبنائها”.