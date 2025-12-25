رئيس الطائفة الإنجيلية: مواجهة خطاب الكراهية قضية أمن قومي ومجتمعنا نموذج للعيش المشترك

أكد القس الدكتور اندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن مواجهه خطاب الكراهية، يعتبر قضية من قضايا الأمن القومي، مشيرا إلى أنه نهتم بالعمل على مستويين أساسيين في مجال الحوار، ونلتقي مع القسوس والشيوخ والقيادات الدينية والمفكرين والسياسيين وقيادات المجتمع المدني.

وقال اندريه زكي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن “إحنا بلدنا بلد جميله وقيادتنا قيادة جميلة، فلدينا القيادة الدينية والقيادة السياسية، والمجتمع في تنوعه وتماسكه مجتمع جيد جدا”.

وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية، أنه لدينا نموذج مهم للعيش المشترك، مؤكدا أنه لدينا نموذج مهم للمواطنة، ولدينا قيادة سياسيه تتعامل برؤيه جديده وبقلب جديد وبتصور جديد في العديد من المواقف.