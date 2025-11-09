قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
وزارة الخارجية ترصد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالصور
رئيس الوزراء يتفقد سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية بمعرض النقل الذكي
وفاة زوجة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
أحمد الطلحي: الصلاة على النبي أعظم قربة إلى الله وهي باب السعادة دنيا وآخرة
قافلة "زاد العزة" الـ 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
وزير المالية: الدولة تطرح فرصا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة
كامل الوزير يستعرض أحدث وسائل النقل البري والبحري والسككي المصنعة في مصر
ركلات الترجيح والعامل النفسي.. تفاصيل خطة مدربا الأهلي والزمالك بنهائي السوبر المصري
وزير خارجية إيران: لا إمكانية لإجراء محادثات مع واشنطن في ظل الظروف الراهنة
للتصويت بالانتخابات.. كيفية استخراج بطاقة رقم قومي في نفس اليوم
روسيا: علاقاتنا مع الولايات المتحدة يشوبها عوامل مزعجة.. وإصلاحها يتطلب وقتا طويلًا
وزير خارجية إيران: لا إمكانية لإجراء محادثات مع واشنطن في ظل الظروف الراهنة

وزير خارجية إيران
وزير خارجية إيران
أ ش أ

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المحادثات مع الولايات المتحدة غير ممكنة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى "غياب أي نهج بناء أو إيجابي من واشنطن".
وأضاف عراقجي - في مقابلة صحفية، أوردتها وكالة أنباء "مهر" الإيرانية مقتطفات منها، اليوم /الأحد/ - أن "إيران مستعدة دائمًا للتفاوض فقط عندما تكون المناقشات قائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة". 
وأوضح أن "طهران ستنظر في إجراء محادثات إذا أظهرت واشنطن استعدادًا للحوار على أساس متكافئ يهدف إلى اتفاقية تحقق مصالح مشتركة".
وتابع عراقجي: "كلما كانت الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض على أساس المساواة والسعي لتحقيق مصالح مشتركة، يمكن أن تصبح هذه المحادثات ممكنة، وستقوم إيران بدراستها".

وزير الخارجية الإيراني عراقجي الولايات المتحدة

