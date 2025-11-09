وزير خارجية إيران: لا إمكانية لإجراء محادثات مع واشنطن في ظل الظروف الراهنة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المحادثات مع الولايات المتحدة غير ممكنة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى "غياب أي نهج بناء أو إيجابي من واشنطن".

وأضاف عراقجي - في مقابلة صحفية، أوردتها وكالة أنباء "مهر" الإيرانية مقتطفات منها، اليوم /الأحد/ - أن "إيران مستعدة دائمًا للتفاوض فقط عندما تكون المناقشات قائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة".

وأوضح أن "طهران ستنظر في إجراء محادثات إذا أظهرت واشنطن استعدادًا للحوار على أساس متكافئ يهدف إلى اتفاقية تحقق مصالح مشتركة".

وتابع عراقجي: "كلما كانت الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض على أساس المساواة والسعي لتحقيق مصالح مشتركة، يمكن أن تصبح هذه المحادثات ممكنة، وستقوم إيران بدراستها".