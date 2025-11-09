وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية

أ ش أ

أكد وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتوسيع العلاقات بين طهران وبيونج يانج؛ وبما يشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عراقجي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعيّن حديثا لدى كوريا الشمالية "عباس طالبي فر"، وذلك قبيل مغادرته البلاد باتجاه بيونج يانج لتسلم مهامه الدبلوماسية الجديدة، ودلك حسبما ذكرت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء.

وأفادت "إرنا"، بأن السفير الإيراني، قدم خلال اللقاء، شرحا حول برامجه واقتراحاته من اجل تنفيذ المهام الموكلة اليه لدى كوريا الشمالية.

وأكد عراقجي، تسخير جميع الطاقات من أجل توسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.