قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غطاها وشغل التكيف.. القبض على المتهم بقتل زوجته في جسر السويس
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تحذر من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

حذر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في إيران اليوم السبت، من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي على السلم والأمن الدوليين.

خرق واضح للقانون 

واعتبر المتحدث أن "التهديد باللجوء إلى القوة ضد الحكومة الفنزويلية الشرعية والمنتخبة، خرق واضح للقانون وانتهاك فاضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ومبدأ حظر استخدام القوة الوارد في الفقرة 4 من المادة 2 منه".


وقال بقائي إن بلاده "تحذر من العواقب الخطيرة لتصاعد التحركات العسكرية للولايات المتحدة في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية على السلم والأمن الدوليين، ودعا إلى احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الفنزويلية".


كما أشار إلى التقارير المتعددة الصادرة عن هيئات دولية التي وصفت الهجمات الأمريكية على قوارب الصيد بأنها عمليات قتل تعسفية وخارج نطاق القضاء، مؤكدا "ضرورة وقف استغلال قضية مكافحة تهريب المخدرات كذريعة للتعدي على السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الفنزويلية".

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بمسؤولية الأمم المتحدة والأمين العام شخصيا في منع انتهاك السلم والأمن الدوليين والتصدي لسياسات الأحادية العدوانية على المستوى الدولي.

وزارة الخارجية إيران التحركات العسكرية الكاريبي الأراضي الفنزويلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

ترشيحاتنا

أحمد عيد ظهير أيمن النادي المصري

المصري يجهز أحمد عيد لمواجهة كايزر تشيفز

منتخب الجزائر

الجزائر تستعين بلاعب جديد قبل مواجهة منتخب مصر للمحليين

كريستيان بوليسيتش

بوليسيتش يؤكد طموح ميلان في لقب الدوري ويكشف كواليس غيابه عن المنتخب واستعداده لديربي الغضب

بالصور

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد