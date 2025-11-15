إيران تحذر من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي

حذر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في إيران اليوم السبت، من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي على السلم والأمن الدوليين.

خرق واضح للقانون

واعتبر المتحدث أن "التهديد باللجوء إلى القوة ضد الحكومة الفنزويلية الشرعية والمنتخبة، خرق واضح للقانون وانتهاك فاضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ومبدأ حظر استخدام القوة الوارد في الفقرة 4 من المادة 2 منه".



وقال بقائي إن بلاده "تحذر من العواقب الخطيرة لتصاعد التحركات العسكرية للولايات المتحدة في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية على السلم والأمن الدوليين، ودعا إلى احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الفنزويلية".



كما أشار إلى التقارير المتعددة الصادرة عن هيئات دولية التي وصفت الهجمات الأمريكية على قوارب الصيد بأنها عمليات قتل تعسفية وخارج نطاق القضاء، مؤكدا "ضرورة وقف استغلال قضية مكافحة تهريب المخدرات كذريعة للتعدي على السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الفنزويلية".

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بمسؤولية الأمم المتحدة والأمين العام شخصيا في منع انتهاك السلم والأمن الدوليين والتصدي لسياسات الأحادية العدوانية على المستوى الدولي.