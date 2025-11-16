إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران لا تقوم بتخصيب اليورانيوم في أي منشأة داخل البلاد.

وجاء ذلك رداً على سؤال من مراسل وكالة أسوشيتد برس، حيث أشار عراقجي إلى أن جميع المواقع تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف: “لا يوجد تخصيب حاليًا لأن جميع المواقع تعرضت لهجمات”.

وتكثّف مصر اتصالاتها الدبلوماسية خلال الساعات الأخيرة في محاولة لتهيئة المناخ لاستئناف الحوار حول الملف النووي الإيراني ومنع أي تصعيد قد يهدد استقرار المنطقة. وبحسب وزارة الخارجية المصرية، أجرت القاهرة اتصالات رفيعة المستوى لبحث آخر المستجدات ومسارات التهدئة الممكنة.

وفي وقت سابق، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أنهما ناقشا الوضع في الشرق الأوسط والتطورات في غزة والبرنامج النووي الإيراني والوضع في سوريا.

تربط موسكو علاقات وثيقة بطهران، وقد أدانت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام، والتي نُفذت بهدف معلن هو منع طهران من امتلاك قنبلة نووية بينما تنفي إيران تصنيع سلاح نووي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول رؤية روسيا لتطورات الأحداث حول البرنامج النووي الإيراني وما إذا كانت موسكو ستعزز علاقاتها مع طهران:"روسيا مستعدة بالتأكيد لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات. إيران شريكتنا، وعلاقاتنا تتطور بشكل ديناميكي للغاية".