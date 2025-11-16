نادين السلعاوي: أهدي جائزة أفضل لاعبة في دوري المرتبط للجماهير

عبرت نادين السلعاوي لاعبة النادي الأهلي لكرة السلة، عن سعادتها بالتتويج ببطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026.

وقالت نادين السلعاوي إنها فخورة كونها جزء من هذا التتويج معبرة عن سعادتها بالحصول على جائزة أفضل لاعبة في بطولة الدوري لكرة السلة، مؤكدة أنها تهدي هذه الجائزة للجماهير.

وكشفت نادين أن هذه البطولة مهمة للغاية لفريق الأهلي كونها تعد من أبرز بطولات الموسم ويتحدد من خلالها مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر.

تابعت نادين أن الفريق بأكمله يسعى دائمًا إلى إسعاد جماهير الأهلي التي تؤازرهم باستمرار وفي كل البطولات وهو ما ليس بجديد على الجماهير العاشقة للقلعة الحمراء.

ووجهت نادين الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة السلة على الاحترافية في تنظيم البطولات شتى مؤكدة أن ذلك يسهم بشكل كبير في إراحة الفرق وزيادة التركيز داخل الملعب.

وحصل الأهلي على اللقب بعد الفوز على سبورتنج في الدور النهائي الذي أقيم على صالة زويل بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعد بطولة دوري المرتبط من أبرز مسابقات الموسم، حيث تحدد من خلالها مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر المؤهلة للدوري الأفريقي، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.