«تنسيقية شباب الأحزاب»: مشاركة مميزة للمصريين بالخارج في انتخابات النواب وسط التزام كامل بالضوابط

تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تصويت المصريين في الخارج لانتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى حيث تشمل هذه المرحلة 14 محافظة، وتجرى العملية الانتخابية داخل مقار 139 سفارة وقنصلية في 117 دولة، وتجري المنافسة الانتخابية بين 2598 مرشحا على النظام الفردي و 4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، حيث فتحت اللجان الانتخابية في تمام التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وانعقدت غرفة العمليات بشكل مستمر منذ فتح أول سفارة أبوابها لاستقبال الناخبين في الخارج في نيوزلندا واستمرت في المتابعة حتى إغلاق آخر قنصلية التصويت في لوس أنجلوس وإجراء عمليات فرز الأصوات في مختلف اللجان بالخارج.

ورصدت غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوى العالم وسط إقبال كثيف في دول الخليج العربي خاصة في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مما استدعى مد التصويت بهما لمدة ساعة في اليوم الأول ونصف ساعة في اليوم الثاني .



كما شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر اقبالا كثيفا كذلك في يومي التصويت، كما رصدت الغرفة تزايد أعداد الناخبين في اليوم الثاني في المملكة الأردنية ولبنان، و رصدت الغرفة اقبالا ملحوظا في بعض الدول الأوروبية على رأسهم إيطاليا واليونان ،بالإضافة الي تزايد أعداد الناخبين في اليوم الثاني بهولندا.

ولم ترصد غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية أي مخالفات انتخابية في تصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى وتستمر استعدادات متابعة غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين في الداخل في مختلف محافظات المرحلة الأولى عبر فريق كبير من متابعيها ومراسليها من أجل ضمان سير وانتظام العملية الانتخابية في مختلف المحافظات، وضمان تطبيق كافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وكافية معايير النزاهة والشفافية المتعارف عليها دوليا.