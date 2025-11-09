موعدنا غدا.. مطروح تعلن استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس النواب

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمقار واللجان الإنتخابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لإنطلاق انتخابات مجلس النواب، والمقرر انطلاقها غدا الاثنين ولمدة يومين ١٠ - ١١ نوفمبر الجاري.

واطمأن المحافظ على تكثيف الجهود والإنتهاء من كافة التجهيزات الادارية بجميع المقار واللجان ورفع درجة التأهب والاستعداد ، و المرور الميداني من رؤساء المدن على جميع اللجان الانتخابية والتأكد من تهيئة محيط اللجان وتكثيف أعمال النظافة والإنارة، وتأمين استقرار التيار الكهربائي وتوافر المياه والجاهزية بجميع مقار اللجان الانتخابية .

كما اطمأن المحافظ على توفير المقاعد والمظلات ووسائل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم لتوفير البيئة الانتخابية المناسبة خلال عملية التصويت لأداء الانتخابات بسهولة ويسر.

وشدد محافظ مطروح على تكاتف كافة جهود الجهات المعنية والتنسيق التام فيما بينها لظهور المحافظة بالشكل الحضارى اللائق خلال هذا العرس الانتخابى ومع قيام مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة بالمتابعة والتنسيق التام مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء من الإنسيابية والانضباط.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق التقي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح.

رحب محافظ مطروح بمدير صندوق مكتبات مصر مشيدا بأهمية دور مكتبة مصر العامة وتأثيرها على البيئة والمجتمع المحيط سواء التثقيفي أو التعليمى والتدريبي.

مرحبا بمقترح إقامة منفذ لمعرض الهيئة العامة للكتاب في مكتبة مصر العامة بمطروح لبيع الكتب بأسعار مخفضة تحقيقا لنشر الوعي والثقافة ، مع العمل على تكثيف الرحلات المدرسية لمكتبة مصر العامة.

وأشار محافظ مطروح إلى المشاركة الفاعلة لسيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة خلال تنظيم محافظة مطروح لمبادرة مطروح الخير إلى قري المحافظة لنشر مزيد من الثقافة والوعى مع التوجيه بعرض فيلم افتتاح متحف مصر الكبير خلال القافلة لتعريف الاطفال في القري بذلك الانجاز التاريخى والحضارى الكبير.

كما تناول اللقاء الاشادة بفرع مكتبة مصر بسيوة كأول مكتبة من نوعها خضراء صديقة للبيئة ، والاعداد والتجهيز لتحويلها إلى مكتبة خضراء ذكية ومواكبة جهود الدولة في التحول الرقمى من خلال الاعداد لدورات تدريبية ودعمها بمزيد من أجهزة الحاسب الآلي بالتعاون مع وزارة الاتصالات ، بالإضافة إلى تنظيم دورات كمنح في الطاقة الشمسية بمشاركة الطلاب.

كما تناول اللقاء أهمية تطوير البيت السيوى بجوار المكتبة والاهتمام به كمزار سياحى والتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وعمل خطة زمنية للتطوير.