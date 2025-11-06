السفير رضا الطايفى: تحويل مكتبة سيوة إلى خضراء ذكية

اكد السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة انه تم خلال اللقاء ومحافظ مطروح الاعداد والتجهيز لتحويل مكتبة مصر العامة بواحة سيوة إلى مكتبة خضراء ذكية .

واضاف انه سيتم العمل على مواكبة مكتبة سيوة لجهود الدولة في التحول الرقمى من خلال الاعداد لدورات تدريبية ودعمها بمزيد من أجهزة الحاسب الآلي بالتعاون مع وزارة الاتصالات ، بالإضافة إلى تنظيم دورات كمنح في الطاقة الشمسية بمشاركة الطلاب .

واشار انه تم بحث مع محافظ مطروح على أهمية تطوير البيت السيوى بجوار المكتبة والاهتمام به كمزار سياحى وذلك لدعم السياحة بواحة سيوة .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجمعية أصول الخيرية برئاسة الدكتورة رانيا رضوان على المشاركه المجتمعيه في تنظيم قافلة خيرية وتنموية بواحة سيوة " حرصاً على الإسهام المجتمعي في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولي بالرعاية

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه تم تقديم المساعدات علي المستحقين من الأسر الاولي بالرعاية بسيوة ضمن أهداف الجمعية المشاركة في تطوير القرى على حدود مصر، وذلك من خلال توزيع شنط مواد غذائية و٥ أجهزة عرائس وعدد ٥ مشروعات فقاصة الإنتاج دواجن و10 مشروعات افران مخبوزات وو10 مشروعات ماكينة خياطة و10 مشروعات تطريز بالإضافة إلي مبالغ ماليه لكل مستفيد من المشروع .

وذلك بحضور محمد بكر نائب رئيس المركز و رؤوساء القري ومشايخ وعواقل سيوة وعدد من مديري الإدارات التنفيذية وعدد من مناديب المناطق بسيوة.

وأعربت الدكتورة رانيا رضوان عن خالص تقديرها للواء خالد شعيب محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات وتوحيهاته لتذليل العقبات لإنجاح أعمال القافلة وللمجهود المبذول من قبل رئاسة مركز ومدينة سيوة والمجتمع المدني في تسهيل الأعمال وإزالة المعوقات.