عصام شيحة يدعو الأحزاب إلى لم الشمل وتعزيز المشاركة في انتخابات مجلس النواب

دعا عصام شيحة، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأحزاب السياسية إلى القيام بدور فاعل ومسؤول خلال انتخابات مجلس النواب 2025، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا وطنيًا وإعادة إحياء دور الأحزاب في الحياة السياسية.



وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الأحزاب مطالبة بـلم الشمل الوطني وتوحيد الصفوف من أجل دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، معتبرًا أن وجود أحزاب قوية وفاعلة ينعكس إيجابًا على نضج التجربة الديمقراطية المصرية.



وأشار إلى أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة مهمة لتجديد الدماء داخل البرلمان، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الوطنية والشباب للمشاركة في صنع القرار، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية والاستقرار السياسي في مصر.