الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عصام شيحة يدعو الأحزاب إلى لم الشمل وتعزيز المشاركة في انتخابات مجلس النواب

إسراء صبري

دعا عصام شيحة، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأحزاب السياسية إلى القيام بدور فاعل ومسؤول خلال انتخابات مجلس النواب 2025، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا وطنيًا وإعادة إحياء دور الأحزاب في الحياة السياسية.
 

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الأحزاب مطالبة بـلم الشمل الوطني وتوحيد الصفوف من أجل دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، معتبرًا أن وجود أحزاب قوية وفاعلة ينعكس إيجابًا على نضج التجربة الديمقراطية المصرية.
 

وأشار إلى أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة مهمة لتجديد الدماء داخل البرلمان، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الوطنية والشباب للمشاركة في صنع القرار، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية والاستقرار السياسي في مصر.

بالصور

إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

