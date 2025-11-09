قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
مدبولي يتفقد أول أتوبيس برمائي مصري الصنع لتعزيز النقل السياحي في مصر
رئيس كولومبيا: ما يجري في غزة اختبار وحشي لسلطة العالم
عمرو أديب: الإمكانيات ليست كل شيء.. دعونا نشجع الزمالك اليوم
مدبولي: الصناعة والنقل ركيزتان أساسيتان للنهضة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار
6.7 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر أغسطس 2025
وزير الداخلية يأذن لـ 21 مصريا بالحصول على جنسية أجنبية
خطة الصدمة والحكم المصاب والغيابات.. 11 معلومة عن نهائى السوبر المصري
مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى .. واستشهاد فلسطيني شرقي خان يونس
شروط حذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025
وزير الخارجية ونظيره النيجيري يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي
كامل الوزير: القطار الكهربائي السريع عريس اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف

الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مشهد المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025 يجسد أعظم صور الانتماء والوعي الوطني، ويؤكد أن المصريين أينما وُجدوا يحملون في قلوبهم حب الوطن وإرادة البناء.

وأضاف في بيان له أن الإقبال الكثيف من أبناء الجاليات المصرية في الخارج يعكس عمق الولاء للوطن، وحرص المصريين على دعم دولتهم ومؤسساتها الدستورية، مشيرًا إلى أن ما تابعناه أمام السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم هو ملحمة وطنية حقيقية تؤكد أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم السياسية، مؤمنين بمسار التنمية والبناء الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن المصريين في الخارج قدموا نموذجًا راقيًا في ممارسة الديمقراطية، في أجواء من النظام والالتزام، مؤكدًا أن تلك الصورة المشرقة يجب أن تكون دافعًا للمصريين في الداخل للمشاركة بقوة في المرحلة المقبلة من التصويت، حفاظًا على ما تحقق من إنجازات، وترسيخًا لمكانة مصر كدولة عصرية حديثة.

ودعا "السادات" المواطنين في الداخل إلى النزول بكثافة إلى لجان الاقتراع، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب وطني، بل تعبير عن الثقة في الدولة ورغبة حقيقية في دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد السادات،  أن نجاح العملية الانتخابية في الخارج بالتنظيم الدقيق والإشراف الشفاف من الهيئة الوطنية للانتخابات يعكس كفاءة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الاستحقاقات الدستورية بأعلى معايير النزاهة والاحترافية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل طريقها بثبات نحو مستقبل أفضل، يرتكز على وعي شعبها ووحدة صفها الوطني.

