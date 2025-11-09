حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مشهد المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025 يجسد أعظم صور الانتماء والوعي الوطني، ويؤكد أن المصريين أينما وُجدوا يحملون في قلوبهم حب الوطن وإرادة البناء.

وأضاف في بيان له أن الإقبال الكثيف من أبناء الجاليات المصرية في الخارج يعكس عمق الولاء للوطن، وحرص المصريين على دعم دولتهم ومؤسساتها الدستورية، مشيرًا إلى أن ما تابعناه أمام السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم هو ملحمة وطنية حقيقية تؤكد أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم السياسية، مؤمنين بمسار التنمية والبناء الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن المصريين في الخارج قدموا نموذجًا راقيًا في ممارسة الديمقراطية، في أجواء من النظام والالتزام، مؤكدًا أن تلك الصورة المشرقة يجب أن تكون دافعًا للمصريين في الداخل للمشاركة بقوة في المرحلة المقبلة من التصويت، حفاظًا على ما تحقق من إنجازات، وترسيخًا لمكانة مصر كدولة عصرية حديثة.

ودعا "السادات" المواطنين في الداخل إلى النزول بكثافة إلى لجان الاقتراع، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب وطني، بل تعبير عن الثقة في الدولة ورغبة حقيقية في دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد السادات، أن نجاح العملية الانتخابية في الخارج بالتنظيم الدقيق والإشراف الشفاف من الهيئة الوطنية للانتخابات يعكس كفاءة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الاستحقاقات الدستورية بأعلى معايير النزاهة والاحترافية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل طريقها بثبات نحو مستقبل أفضل، يرتكز على وعي شعبها ووحدة صفها الوطني.