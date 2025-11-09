وزارة الخارجية ترصد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالصور

نشرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم /الأحد/ ، صوراً ترصد جانباً من استقبال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج للمواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي جرت يومي 7 و8 نوفمبر الجاري وتوفير كافة التسهيلات داخل مقار البعثات لضمان سير وسلاسة العملية الانتخابية.

وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أنها قامت بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بتجهيز 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة حول العالم لإتاحة الفرصة للمصريين في الخارج لممارسة حقهم الدستوري في التصويت، ومتابعة العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات بمقر الخارجية التي عملت على مدار الساعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.