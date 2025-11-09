حازم الجندي يدعو المصريين في الداخل للمشاركة المكثفة في انتخابات مجلس النواب 2025

دعا النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، جموع المواطنين في الداخل إلى المشاركة بكثافة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها خلال اليومين المقبلين الاثنين والثلاثاء، مؤكدا أن المشاركة الإيجابية تمثل رسالة دعم قوية للدولة المصرية واستكمالاً لمسيرة الديمقراطية وترسيخ مؤسسات الجمهورية الجديدة.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن كل صوت داخل صندوق الاقتراع هو تعبير عن وعي المواطن بمسؤوليته الوطنية، وإسهام مباشر في بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات أبنائها، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية تمثل ركناً أساسياً في مسار الإصلاح السياسي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد الجندى بالمشهد الوطني المضيء الذي صنعه المصريون في الخارج، الذين توافدوا بكثافة على السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم في أجواء من الحماس والانتماء، مؤكدا أن المشاركة الفاعلة هي أصدق تعبير عن الولاء للوطن مهما بعدت المسافات.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني يجسد روح المسؤولية والانتماء، داعيا المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الحدث التاريخي، وإرسال رسالة للعالم بأن الشعب المصري يضع مصلحة وطنه فوق كل اعتبار، ماضياً بثقة في طريقه نحو الاستقرار والتنمية وصناعة مستقبل يليق بمصر ومكانتها.