عصام شيحة: المشاركة في انتخابات النواب استثمار في مستقبل الأجيال

أكد عصام شيحة، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل واجبًا وطنيًا واستحقاقًا ديمقراطيًا بالغ الأهمية، موضحًا أن العملية الانتخابية ستنطلق غدًا وفقًا للجدول المعلن.



وقال شيحة، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن وعي المواطنين بمدى تأثير أصواتهم في تحديد مستقبل الوطن أمر ضروري، مؤكدًا أن صوت كل مواطن يُحدث فارقًا حقيقيًا في رسم المشهد السياسي القادم.



وأضاف أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب وطني، بل تمثل استثمارًا في مستقبل الأجيال القادمة.



وأشار إلى أن تفعيل المشاركة الشعبية في كل استحقاق ديمقراطي هو ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وبناء مستقبلها.

