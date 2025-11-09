العربي الناصري: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات مشهد وطني يبعث بالفخر

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن المشهد الوطني المشرف الذي قدمه المصريون في الخارج خلال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، يجسد عمق الانتماء والوعي السياسي الذي يتمتع به أبناء الوطن، ويعبر عن صورة مصر الحقيقية التي تتجلى فيها روح الوحدة والإخلاص والانتماء للأرض والهوية.

وقال أبو العلا في بيان له إن الإقبال الكثيف من أبناء الجاليات المصرية في مختلف العواصم العربية والأجنبية يعكس إدراكًا وطنيًا راقيًا بأهمية المشاركة في بناء مؤسسات الدولة الدستورية، مؤكدًا أن المصريين في الخارج كانوا ولا يزالون سفراء للوطن، يجسدون أصالة الشخصية المصرية التي لا تنفصل عن قضايا وطنها، مهما ابتعدت بها المسافات.

وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري أن ما شاهدناه من طوابير ممتدة أمام السفارات والقنصليات المصرية، وحرص المواطنين على رفع العلم المصري وترديد الأغاني الوطنية، هو تأكيد جديد على أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف دولتهم وقيادتهم السياسية، مؤمنين بأن المشاركة في الانتخابات هي رسالة دعم للاستقرار والتنمية ومسار الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا الدكتور محمد أبو العلا المواطنين في الداخل إلى مواصلة هذا الزخم الوطني بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات داخل مصر، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية، وأن البرلمان القادم سيكون ساحة للتعبير عن إرادة الشعب وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.

وشدد أبو العلا على أن المشاركة الواسعة في الداخل والخارج تمثل ردًا عمليًا على كل محاولات التشكيك والإحباط، وتجسيدًا لوعي الشعب المصري الذي يثق في قدرته على حماية مكتسباته الوطنية والسياسية، لافتًا إلى أن ما تحقق من نجاح في تنظيم التصويت بالخارج يعكس كفاءة الهيئة الوطنية للانتخابات وقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بشفافية ومهنية عالية.

وأكد رئيس الحزب العربي الناصري في ختام تصريحاته أن مصر تمضي بثقة في طريق الديمقراطية والتنمية، مستندة إلى وعي شعبها وصلابة مؤسساتها، ومؤمنًا بأن المشاركة الشعبية هي الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة البناء الوطني.