محافظ البحر الأحمر يعلن استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، جاهزية المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025، المقررة خلال الشهر الجاري، مؤكّدًا الانتهاء من تجهيز اللجان العامة والفرعية والمراكز الانتخابية، وسط استعدادات أمنية ولوجستية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من النظام والشفافية.

وأوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على ضرورة توفير كل اللوجستيات المطلوبة للانتخابات دون أي شكل من أشكال الانحياز لأي طرف، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحق المواطنين في التصويت بحرية.

وفي هذا الإطار، تفقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، برفقة رؤساء الأحياء، اللجان الانتخابية للاطمئنان على التجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية، شاملة المظلات وأماكن الانتظار، وكفاءة الإضاءة والتهوية داخل اللجان، إلى جانب متابعة النظافة العامة والتأكد من توفير بيئة مناسبة للناخبين.

ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة 336,607 ناخبًا، موزعين على 68 مركزًا انتخابيًا عبر ثلاث دوائر انتخابية رئيسية تشمل جميع مدن المحافظة من رأس غارب شمالًا حتى حلايب جنوبًا.

الدائرة الأولى: تضم مدن رأس غارب، أول الغردقة، وثان الغردقة، بإجمالي 228,307 ناخبًا موزعين على 39 مركزًا انتخابيًا.

الدائرة الثانية: تشمل مدن سفاجا، القصير، ومرسى علم، بإجمالي 92,325 ناخبًا موزعين على 24 مركزًا انتخابيًا.

الدائرة الثالثة: تضم مدينتي الشلاتين وحلايب، بإجمالي 15,975 ناخبًا موزعين على 5 مراكز انتخابية.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن جهود المحافظة لضمان سير الانتخابات في بيئة آمنة ومنظمة، مع تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.