8 محظورات قانونية على مرشحي انتخابات مجلس النواب

أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون العام، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة حصريًا بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة البيانات وتحديثها وحتى إعلان النتائج النهائية.

وأوضح «القرماني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص في المادة 31 على مجموعة من المحظورات العامة التي يجب على المرشحين الالتزام بها أثناء العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن القانون حدد 8 محظورات رئيسية، أبرزها: التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المنافسين، وتهديد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، بالإضافة إلى استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية التي تفرق بين المواطنين.

واسترسل: للجوء إلى لغة العنف أو التهديد، واستغلال المرافق العامة مثل المدارس أو الأندية أو المصالح الحكومية في الدعاية الانتخابية.

وأكد أن العقوبات تختلف بحسب نوع المخالفة، وتتدرج من الغرامة المالية إلى السجن في بعض الحالات، موضحًا أن استخدام العنف أو التهديد يُعد من أشد المخالفات ويعاقب عليه القانون بالسجن.