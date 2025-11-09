رئيس مدينة الغردقة يتفقد جاهزية اللجان استعداداً لانتخابات البرلمان 2025

أجرى اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، ظهر اليوم جولة ميدانية لتفقد استعدادات اللجان الانتخابية، برفقة اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب، والعميد محمد أبو الحسن، رئيس حي شمال، وذلك في إطار الاستعدادات لانتخابات البرلمان 2025.

وأكد رئيس المدينة أن الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة استكمال كافة الترتيبات بالمقار الانتخابية في مدينة الغردقة ومدن المحافظة، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منضبطة وشفافة.

وخلال الجولة، تفقد المسؤولون عددًا من اللجان الانتخابية واطمأنوا على جاهزيتها لاستقبال الناخبين، بما يشمل توفير المظلات وأماكن الانتظار الملائمة لحماية المواطنين من حرارة الطقس، ومراجعة كفاءة تجهيزات الإضاءة والتهوية، إلى جانب التأكد من نظافة المقار وانتظام الخدمات داخلها.

وشدد اللواء ياسر حماية على تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات التي تضمن سير الانتخابات بسلاسة وأمان.