تأييد إعدام المتهمين بإنهاء حياة تاجر بالمقطم

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام بحق متهمين قتلا تاجر وإلقيا جثته على أحد الطرق الجبلية بمنطقة المقطم بالقاهرة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثمان رجل ملقى على الطريق الصاعد بين الهضبة الوسطى والهضبة العليا بالمقطم وعثر على الجثة فى حالة انتفاخ وانبعاث رائحة، ملقاة على سفح طريق حجرى، دون أى أوراق شخصية، ويرتدى ملابس متسقة مع آثار دماء واضحة على الجزء العلوي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء جثمان المجنى عليه، وهى الاتهامات التى أُدين بها المتهمان أمام محكمة الجنايات، قبل أن يصبح الحكم نهائيًا بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم.