مصر تعزز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي عبر تطوير ميناء شرق بورسعيد| بث مباشر

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عدد من المحطات البحرية الجديدة في ميناء شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.

وتأتي هذه المحطات ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز حركة التجارة والنقل البحري، بما يسهم في تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز لوجستي عالمي.

ويعكس رؤية مصر في تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز على ممرات الملاحة الدولية، ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

تحسين كفاءة المناولة والتخزين

كما تسهم هذه المحطات في تحسين كفاءة المناولة والتخزين والتصدير والاستيراد، بما يدعم خطط الدولة لتسهيل حركة التجارة وتحقيق مزيد من الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.