الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

قروح البرد هي بثور صغيرة تظهر حول الفم، والسبب الأكثر شيوعاً لقرح البرد هو فيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1). ويُعد هذا الفيروس معدياً، إذ يمكن أن ينتقل بين الأشخاص عبر التقبيل، أو مشاركة الأكواب والأدوات، أو مشاركة المناشف وقطع القماش، أو من خلال لمس القرحة قبل أن تلتئم.

وبعد إصابة الطفل بالفيروس، يبقى خاملاً لفترات طويلة، ويمكن أن ينشط مجدداً في أي وقت ليسبب ظهور القرح مرة أخرى، عادةً لا تستمر قرح البرد أكثر من بضعة أيام إلى أسبوعين، وقد يسهم التعرض للشمس، أو الرياح الباردة، أو المرض، أو التوتر، أو ضعف المناعة، في تحفيز ظهورها.

ما أعراض قرح البرد لدى الأطفال؟

وتختلف الأعراض من طفل لآخر، فقد لا تظهر أي أعراض أثناء العدوى الأولى بالفيروس، وفي حالات أخرى، قد يعاني الطفل من أعراض شديدة تشبه أعراض الإنفلونزا مع تقرحات داخل الفم وحوله، وعند تكرار القرح بعد العدوى الأولى، تكون الأعراض عادةً أخف.

الأعراض الأكثر شيوعاً تشمل:

-ظهور فقاعة صغيرة أو مجموعة فقاعات على الشفاه وحول الفم تكبر ثم تتسرب منها السوائل قبل أن تُشكّل قشرة.

-شعور بالوخز أو الحكة او التهيّج في الشفاه وحول الفم.

ـ ألم في الشفاه أو الفم قد يستمر من 3 إلى 7 أيام.

وقد تتشابه أعراض قروح البرد مع حالات صحية أخرى، لذا يجب عرض الطفل على الطبيب للحصول على تشخيص دقيق.

كيف تُعالج قروح البرد لدى الأطفال؟

ويعتمد العلاج على أعراض الطفل، وعمره، وحالته الصحية العامة، وشدة الإصابة، ويمكن تقليل الأعراض وتسريع الشفاء من خلال:

الأدوية المضادة للفيروسات، وأدوية أخرى لعلاج الأعراض وتكون فعالية هذه الأدوية أفضل عند استخدامها فور ظهور العلامات الأولى للقرحة أو عند بدء تكرارها.