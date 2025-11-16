قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

رنا عصمت

قروح البرد هي بثور صغيرة تظهر حول الفم، والسبب الأكثر شيوعاً لقرح البرد هو فيروس الهربس البسيط  من النوع الأول (HSV-1). ويُعد هذا الفيروس معدياً، إذ يمكن أن ينتقل بين الأشخاص عبر التقبيل، أو مشاركة الأكواب والأدوات، أو مشاركة المناشف وقطع القماش، أو من خلال لمس القرحة قبل أن تلتئم.

وبعد إصابة الطفل بالفيروس، يبقى خاملاً لفترات طويلة، ويمكن أن ينشط مجدداً في أي وقت ليسبب ظهور القرح مرة أخرى، عادةً لا تستمر قرح البرد أكثر من بضعة أيام إلى أسبوعين، وقد يسهم التعرض للشمس، أو الرياح الباردة، أو المرض، أو التوتر، أو ضعف المناعة، في تحفيز ظهورها.

ما أعراض قرح البرد لدى الأطفال؟

وتختلف الأعراض من طفل لآخر، فقد لا تظهر أي أعراض أثناء العدوى الأولى بالفيروس، وفي حالات أخرى، قد يعاني الطفل من أعراض شديدة تشبه أعراض الإنفلونزا مع تقرحات داخل الفم وحوله، وعند تكرار القرح بعد العدوى الأولى، تكون الأعراض عادةً أخف.

الأعراض الأكثر شيوعاً تشمل:

-ظهور فقاعة صغيرة أو مجموعة فقاعات على الشفاه وحول الفم تكبر ثم تتسرب منها السوائل قبل أن تُشكّل قشرة.

-شعور بالوخز أو الحكة او التهيّج في الشفاه وحول الفم.

ـ ألم في الشفاه أو الفم قد يستمر من 3 إلى 7 أيام.

وقد تتشابه أعراض قروح البرد مع حالات صحية أخرى، لذا يجب عرض الطفل على الطبيب للحصول على تشخيص دقيق.

كيف تُعالج قروح البرد لدى الأطفال؟

ويعتمد العلاج على أعراض الطفل، وعمره، وحالته الصحية العامة، وشدة الإصابة، ويمكن تقليل الأعراض وتسريع الشفاء من خلال:

الأدوية المضادة للفيروسات، وأدوية أخرى لعلاج الأعراض وتكون فعالية هذه الأدوية أفضل عند استخدامها فور ظهور العلامات الأولى للقرحة أو عند بدء تكرارها.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد