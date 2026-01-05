مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة حاسمة أمام منتخب بنين يوم الإثنين في تمام الساعة 6 مساء، بتوقيت القاهرة ، على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

الفراعنة يدخلون المباراة بعزيمة قوية بعد مشوار ناجح في دور المجموعات وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والتحدي في سعي الفريق للحفاظ على حلم التأهل إلى المراحل النهائية للبطولة.

كيفية متابعة مباراة مصر وبنين مجانًا

في إطار حرص الجماهير على متابعة المباراة أعلنت بعض القنوات المفتوحة نقل اللقاء مباشرة.

القناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كما تذاع المباراة عبر beIN Sports Max 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

مشوار منتخب مصر في دور المجموعات

حسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي 2–1 والفوز على جنوب إفريقيا 1–0 والتعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

وفي المقابل، تأهل منتخب بنين إلى دور الـ16 كثالث المجموعة الرابعة ضمن أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثا بعد خسارته أمام الكونغو الديمقراطية 0–1 وفوزه على بوتسوانا 1–0، وخسارته أمام السنغال 0–1.

قرر المدير الفني حسام حسن إجراء تعديل كامل على التشكيلة مقارنة بمباراة أنجولا الأخيرة، مع الدفع بلاعبين جدد في جميع المراكز، لتعزيز قوة الفريق في مباراة ثمن النهائي.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وبنين

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد مصطفى "زيزو" – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمرو مرموش – محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل