بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أنه في إطار جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لمتابعة الحالة الوبائية على أرض الواقع، وضمن فاعليات الحملة القومية الثالثة لعام ٢٠٢٥ لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، واصلت لجان التقصي أعمالها الميدانية بمختلف المراكز والقرى تنفيذاً لتوجيهات الوزير علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار وكيل الوزارة للطب البيطري بالمحافظة.

وأضاف أنه شهد سوق أبو الشقوق للماشية بكفر صقر اليوم الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥م، جولة تفقدية موسعة للجنة من أطباء إدارة كفر صقر البيطرية ووحدة الهجارسة، برئاسة الدكتور صبري سعد مدير الإدارة، وذلك لمتابعة الحالة الصحية والظاهرية للحيوانات المعروضة بالسوق، والتأكد من حصولها على التحصينات اللازمة ضد الأمراض الوبائية.

وخلال الجولة، قدم أعضاء اللجنة حملات توعية للتجار والمربين حول أهمية التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية من مخاطر الأمراض المعدية، كما تم تعريفهم بأعراض الأمراض الوبائية وطرق انتقالها ومصادر العدوى، مع التشديد على الالتزام بإجراءات الوقاية والسيطرة، وتفعيل أنشطة الإنذار المبكر والتقصي الوبائي.

تأتي هذه الجهود استمراراً لخطة المحافظة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي القومي وحماية الثروة الحيوانية، من خلال تنفيذ حملات تحصين موسعة ورفع الوعي لدى المربين بضرورة المتابعة الدورية للحالة الصحية لدوابهم.