مياه الشرقية: الانتهاء من إصلاح تسريب بخط مياه بني هلال بمركز منيا القمح

كلف اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بسرعة إصلاح تسريب خط مياه قطر ٤٥٠ مم بولي إيثيلين والخاص بقرية بني هلال التابعة لمركز منيا القمح.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية أنه تمكّن فريق الصيانة والطوارئ بفرع منيا القمح تحت إشراف مدير عام الفرع من الانتهاء من أعمال الإصلاح بالكامل، ويجري حالياً إعادة ضخ المياه تدريجياً للمناطق المتأثرة والتي تشمل قرية بني هلال والقرى التابعة، مع المتابعة المستمرة لحين انتظام ضخ المياه بكامل طاقتها.

وتؤكد الشركة حرصها الدائم على التدخل السريع والتعامل مع أي أعطال فور ظهورها لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.